"Везде б*ндеровцы!" Порошенко испугал россиян страной-лучшим "другом Украины"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в мире нет более искреннего друга Украины, чем Канада.

Об этом он написал у себя в Facebook, поздравляя эту страну с Днем Канады.

Он пожелал ей процветания. "Мы рады праздновать этот особенный день с нашим ближайшим союзником. Мы желаем счастья и процветание вашей прекрасной стране и людям", — написал глава государства.

Россиянами это высказывание было воспринято крайне негативно.

Под соответствующими публикациями на российских ресурсах они пишут: "Да плевали они на х*хлов, им только Арктику подавай, ведь континентальный шельф с нашей стороны намного больше по площади. А у них через 100 км сразу в глубину, вот и бесятся".

"Б*ндеровцы, они и в Канаде б*ндеровцы", - возмущаются комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко назвал "тестом для Кремля" вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс.