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"Везде б*ндеровцы!" Порошенко испугал россиян страной-лучшим "другом Украины"

9.2тЧитать новость на украинском

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в мире нет более искреннего друга Украины, чем Канада.

Об этом он написал у себя в Facebook, поздравляя эту страну с Днем Канады.

Он пожелал ей процветания. "Мы рады праздновать этот особенный день с нашим ближайшим союзником. Мы желаем счастья и процветание вашей прекрасной стране и людям", — написал глава государства.

Россиянами это высказывание было воспринято крайне негативно.

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Под соответствующими публикациями на российских ресурсах они пишут: "Да плевали они на х*хлов, им только Арктику подавай, ведь континентальный шельф с нашей стороны намного больше по площади. А у них через 100 км сразу в глубину, вот и бесятся".

"Б*ндеровцы, они и в Канаде б*ндеровцы", - возмущаются комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко назвал "тестом для Кремля" вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтВоенная помощь Украине
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Графский Стеапн
Графский Стеапн
Какие друзья могут быть у нищеброды?)) Хохлы, вас тупо используют ваши , якобы друзья! Сколько денег инвестировала Канада в вашу помойку?))
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордые они и в педерации лаптекопытные нытики
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Алекс Алекс
Алекс Алекс
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков, ты редкостный долбоёб,у тебя реально козлиная морда и свинные мозги. Возвращайся в свой голодомор быдло.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Это, какбэ, намёк, что порошенка - страшный клоун?
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