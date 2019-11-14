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14 ноября • обновлено в 14:07
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Ветераны жестко обратились к Зеленскому из-за интервью Коломойского

4.1т
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Ветераны войны на Донбассе выразили свое возмущение скандальным интервью олигарха Игоря Коломойского и обратились по этому поводу с рядом требований к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Довольно жесткое обращение они опубликовали на странице "Движение ветеранов Украины" в Facebook и призвали главу государства немедленно отреагировать на пророссийские высказывания Коломойского.

Ветераны обратились к Зеленскому

Ветераны обратились к Зеленскому

"Владимир, пора определяться, ведь возникает вопрос: вы – президент Украины или просто человек Коломойского? В интервью изданию NY Times, ваш (как вы неоднократно заявляли) друг Игорь Коломойский сделал заявления, которые подпадают под статью 111 Уголовного кодекса "Государственная измена". Призвал к миру со страной-агрессором и нашим личным врагом Российской Федерацией и выражал желание стать с ними под флаг некоего "нового Варшавского договора". После выхода этого интервью прошло уже достаточно времени. Больше, чем нужно для реакции человека, который является патриотом своей страны, но от вас ни слова", – обратились к президенту защитники Украины.

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Они отметили, что такие месседжи неприемлемы для ветеранской общественности и для всего проукраинского населения страны. В этой связи защитники выдвинули три требования к Зеленскому:

  • сделать официальное заявление относительно высказываний Коломойского и дать надлежащую оценку его словам;

  • поручить соответствующим органам начать следствие по статье 111 "Государственная измена";

  • законодательно утвердить вектор движения Украины в НАТО и ЕС.

"Мы, ветераны российско-украинской войны, считаем недопустимыми любые заигрывания с нашим врагом и сделаем все, чтобы это стало невозможным для любого из тех, кто находится на нашей территории – украинской земле, независимо от гражданства и статуса! Слава Украине! Слава Нации!" – решительно подытожили ветераны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Владимир Зеленский Игорь Коломойский
Место
Украина
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Комментарии
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
На ветеранів тільки й надія!!!! Спасибі усім небайдужим!!!!!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ветераны - мародеры!!!
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захаров вячеслав
захаров вячеслав
Умора от вытиранов
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