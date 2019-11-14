Ветераны жестко обратились к Зеленскому из-за интервью Коломойского

Ветераны войны на Донбассе выразили свое возмущение скандальным интервью олигарха Игоря Коломойского и обратились по этому поводу с рядом требований к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Довольно жесткое обращение они опубликовали на странице "Движение ветеранов Украины" в Facebook и призвали главу государства немедленно отреагировать на пророссийские высказывания Коломойского.

Ветераны обратились к Зеленскому

"Владимир, пора определяться, ведь возникает вопрос: вы – президент Украины или просто человек Коломойского? В интервью изданию NY Times, ваш (как вы неоднократно заявляли) друг Игорь Коломойский сделал заявления, которые подпадают под статью 111 Уголовного кодекса "Государственная измена". Призвал к миру со страной-агрессором и нашим личным врагом Российской Федерацией и выражал желание стать с ними под флаг некоего "нового Варшавского договора". После выхода этого интервью прошло уже достаточно времени. Больше, чем нужно для реакции человека, который является патриотом своей страны, но от вас ни слова", – обратились к президенту защитники Украины.

Они отметили, что такие месседжи неприемлемы для ветеранской общественности и для всего проукраинского населения страны. В этой связи защитники выдвинули три требования к Зеленскому:

сделать официальное заявление относительно высказываний Коломойского и дать надлежащую оценку его словам;

поручить соответствующим органам начать следствие по статье 111 "Государственная измена";

законодательно утвердить вектор движения Украины в НАТО и ЕС.

"Мы, ветераны российско-украинской войны, считаем недопустимыми любые заигрывания с нашим врагом и сделаем все, чтобы это стало невозможным для любого из тех, кто находится на нашей территории – украинской земле, независимо от гражданства и статуса! Слава Украине! Слава Нации!" – решительно подытожили ветераны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Коломойский, в частности, заявил американским СМИ, что НАТО не сможет совладать с армией РФ и российские танки будут в Польше.

Кроме того, он призвал прекратить войну на Донбассе и восстановить отношения между Украиной и Россией, отметив, что травмы, нанесенные украинцам конфликтом на востоке, "быстро уйдут в прошлое".

Также миллиардер призвал Украину отказаться от помощи МВФ и предложил заменить ее кредитами от России.

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