Ветераны АТО и волонтеры Черниговщины выдвинули в депутаты известного правозащитника

В городе Прилуки Черниговской области ветераны АТО, солдаты и волонтеры 17 июня выдвинули своего кандидата в Верховную Раду.

Это – известный правозащитник и общественный деятель Сергей Коровченко. "Мы с собратьями решили поддержать Сергея Коровченко, потому что увидели его реальную помощь Вооруженным силам Украины. Также он помогает различным волонтерским организациям, которые передают помощь на передовую. Неоднократно помогал нашей воинской части, которая находится в городе Прилуки. Поэтому мы видим, что это человек чести и совести", – заявил во время выдвижения ветеран АТО Павел Сакадьол.

Сергей Коровченко

По словам волонтеров, им необходим представитель, который будет работать над усилением обороноспособности страны, а также продолжать заниматься реальными делами, в частности, помогать солдатам на передовой.

"Сергей Коровченко – это человек, который не словом, а делом помогает нашим ребятам на фронте. На многочисленные обращения о предоставлении помощи мы никогда не слышали отказа, ни днем, ни ночью. Работа волонтеров была бы невозможна без таких настоящих патриотов. От имени волонтерской организации и воинов-защитников я хочу поблагодарить Сергея Коровченко за помощь. Мы поддерживаем его кандидатуру в народные депутаты. С такими политиками Украина станет сильной, и мы победим врага. Победа будет за нами!" – заявил во время выдвижения председатель общественной организации "Патриот Прилуки" Александр Дуденок.

Сергей Коровченко

Коровченко будет баллотироваться по 210 одномандатному избирательному округу, в который входят Прилуцкий, Бобровицкий и Козелецкий районы Черниговской области. Основанное им Общественное движение "Обновление" занимается правозащитной деятельностью и решением социальных проблем жителей Черниговщины.

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