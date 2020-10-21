Ветеран потроллил "слуг" на Донбассе: герои, возвращайтесь живыми!
Ветеран пошутил о народных депутатах от "Слуги народа", которые 21 октября отправились в рабочую поездку на Донбасс.
Им пожелали вернуться живыми – как обычно говорят о военных, которые едут в ООС. Соответствующее видео, снятое в Донецкой области, было опубликовано в Telegram-канале "Оперативний ЗСУ" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).
На ролике видно, как депутаты по очереди залезали в грузовик. Автор ролика назвал политиков "героями", а также пошутил, что, видимо, "слуги" поняли, что поступили некрасиво, когда пропустили мобилизацию".
"Вот приехали исправлять ошибку", – сказал автор кадров.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия ранее сообщил, что на Донбасс отправятся 120 их нардепов. Он сказал, что "слуги" поедут "не на Мальдивы, а на передовую", чтобы узнать о том, что реально там происходит.
Утром 21 октября более ста депутатов от СН отправились с двухдневной рабочей поездкой на Донбасс.
В Константиновке, куда прибыли нардепы, произошла перепалка между ветеранами АТО и Арахамией. Причиной стало его заявление о необходимости сократить численность небоевого состава армии.