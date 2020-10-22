Ветеран потроллил "слуг" на Донбассе: герои, возвращайтесь живыми!

Ветеран пошутил о народных депутатах от "Слуги народа", которые 21 октября отправились в рабочую поездку на Донбасс.

Им пожелали вернуться живыми – как обычно говорят о военных, которые едут в ООС. Соответствующее видео, снятое в Донецкой области, было опубликовано в Telegram-канале "Оперативний ЗСУ" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

На ролике видно, как депутаты по очереди залезали в грузовик. Автор ролика назвал политиков "героями", а также пошутил, что, видимо, "слуги" поняли, что поступили некрасиво, когда пропустили мобилизацию".

"Вот приехали исправлять ошибку", – сказал автор кадров.

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