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3 января • обновлено в 03:08
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"Вова Какая Разница": ветерана АТО возмутила новогодняя речь Зеленского

1.2т
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Ветеран АТО, народный депутат VIII созыва Игорь Лапин остро раскритиковал новогоднее обращение президента Владимира Зеленского к украинцам.

"Я увидел, что "чувак" вышел в свитере… и сказал, что ему "какая разница". Ему какая разница, Захарченко или Кульчицкий… Вышел Вова "Какая Разница". Я его уже по-другому и не называю", – заявил Лапин в эфире ObozTV.

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По мнению бывшего командира роты в батальоне "Айдар", поздравление Зеленского могло понравиться людям, которые далеки от войны.

"Сидят, едят оливье в теплой квартире. Смотрят телевизор. У них все хорошо. Почему бы им и не понравилось? Красивая картинка, нестандартно. "Рвут шаблоны", как они обещали", – пояснил он.

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Лапин предположил, что накал в украинском обществе может только усилиться.

"Они (представители власти от "Слуги народа". – Ред.) начали расслаивать граждан Украины по социальным пластам. И к чему это может привести? Гражданское общество, у которого в голове государственные ценности и национальные интересы, которые территории на свободу не меняют – вот это гражданское общество будет оказывать сопротивление. И сопротивление будет только нарастать", – предупредил экс-нардеп.

Новогоднее поздравление Зеленского восприняли по-разному

Новогоднее поздравление Зеленского восприняли по-разному

Кадр из видеообращения президента Украины

OBOZREVATEL предлагает познакомиться с полным текстом и видео новогоднего поздравления Владимира Зеленского. Его главный посыл был в том, что все украинцы разные, однако в этом – сила нации и страны.

Стоит отметить, что украинцы восприняли речь Зеленского неоднозначно: одни похвалили и поддержали президента, других его обращение привело в негодование.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Игорь Лапин Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Новый Год-2020 АТО Ветераны войны на Донбассе
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