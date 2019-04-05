"Весна пришла": Зеленский показал результаты анализов. Фото

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обнародовал результаты анализов, которые он сдал параллельно с действующим главой государства Петром Порошенко в пятницу, 5 марта.
В крови новоиспеченного политика не обнаружили наркотических веществ. Подтверждающие фото появились на странице Зеленского в Facebook. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Весна пришла и мы это сделали вместе", – подписал кандидат в президенты.
facebook.com/zelenskiy95
facebook.com/zelenskiy95
Результат был также подтвержден повторным исследованием.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Зеленский во время вызова действующего главы государства Петра Порошенко на дебаты заявил, что анализы необходимо сдать для того, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты "нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
При этом в штабе Порошенко ответили, что готовы 5 апреля это сделать в медицинской части НСК "Олимпийский".
Однако в команде Зеленского заявили, что их кандидат не будет сдавать анализы в этом месте, поскольку считает, что НСК может быть заангажирован, поэтому призвал назначить любую другую лабораторию.
Утром 5 марта оба кандидата прошли медицинскую экспертизу. Сначала в 8:00 в медицинском диагностическом центре Eurolab в Киеве сдал анализы Зеленский.
Затем в 9:00 в медицинской части НСК "Олимпийский" исследование прошел Порошенко.
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