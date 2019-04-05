"Весна пришла": Зеленский показал результаты анализов. Фото

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обнародовал результаты анализов, которые он сдал параллельно с действующим главой государства Петром Порошенко в пятницу, 5 марта.

В крови новоиспеченного политика не обнаружили наркотических веществ. Подтверждающие фото появились на странице Зеленского в Facebook. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Весна пришла и мы это сделали вместе", – подписал кандидат в президенты.

facebook.com/zelenskiy95

facebook.com/zelenskiy95

Результат был также подтвержден повторным исследованием.

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