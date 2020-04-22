"Весна придет – сажать будем": Зеленский высказался о главном обещании украинцам

Кирилл Лютый Политика 20:10, 22.04.2020 Обновлено: 20:56, 22.04.2020

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не влияет на правоохранительные органы с целью выполнить предвыборное обещание о "посадках".

В интервью для фильма "Год президента Зеленского", который вышел в эфир 22 апреля, он отметил, что правоохранительная система нуждается в перезагрузке.

"Весна придет – сажать будем. Здесь, во-первых, нужно разобраться нашим гражданам, чего они хотят. Потому что часть граждан говорит, где посадки? И я действительно этого хочу, и это обязательно будет. Но когда я начинаю кому-то из наших правоохранителей звонить, говорить, где результат, мы обещали людям, то другая часть граждан начинает говорить, что это не мои полномочия", – сказал президент.

Владимир Зеленский
скриншот

"Чего они хотят больше – посадок или влияния президента? Влияния президента на правоохранительные органы с той точки зрения, что этого человека нужно посадить, а этого не нужно трогать, нет", – заверил Зеленский.

Также президент отметил, что не понимает, зачем Украине столько правоохранительных органов. По его словам, это было сделано для размывания ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что будет менять состав Кабинета министров до тех пор, пока не получится собрать "идеальное правительство".

Комментировать
Политика

Смотрите также

"Готов работать": Саакашвили отреагировал на приглашение в Кабмин от Зеленского

Легкие просто сгорели: семья за 3 дня потеряла юных братьев и бабушку, отец – в тяжелом состоянии

Избивали на камеру: подростки, которые поиздевались над ветераном АТО, поплатились

Редкостная удача Владимира Зеленского

"Сидите дома, уже ничего не контролируется!" Медик жестко высказался о нарушителях карантина