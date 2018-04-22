"Весьма любопытные": появились записи разговора Онищенко с россиянином

Добровольческий центр "Миротворец" заявил, что имеет в своем распоряжении записи разговора беглого нардепа Александра Онищенко с гражданином России.

Об этом говорится в сообщении центра на странице в Facebook.

"Вы не поверите, но у центра "Миротворец", тоже есть записи беглого Онищенко. Правда, это другие записи, но тоже весьма любопытные. Несколько часов диалогов в Израиле с неким гражданином страны-агрессора", - сказано в сообщении.

Также в центре выразили готовность предоставить эти записи правоохранителям.

"Уверены, что они будут интересны нашим правоохранительным органам, которым мы их предоставим по первому требованию", - отметили в "Миротворце".

Сам нардеп опроверг эту информацию, подчеркнув, что не был в Израиле шесть лет.

"Пусть дадут запрос в пограничную службу. Или я это сделаю сам. По этому беритесь дружно за руки и идите на юг", -написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в пресс-службе Администрации президента назвали "фейком" обнародованную Онищенко часть записи разговора с якобы президентом Петром Порошенко, касающейся экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.