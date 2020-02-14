Главная Новости
14 февраля • обновлено в 10:37
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Веселый тусовщик: в сеть слили архивные фото молодого Гончарука

4.1т
Читать материал на украинском

В сети появилась подборка архивных фотографий с молодым премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

Их обнародовали на Telegram-канале "Темный Рыцарь". На снимках Гончарук веселится на разных семейных праздниках и встречах с друзьями. В то время он носил длинные волосы и, как и сейчас, предпочитал классические костюмы.

Судя по кадрам, Гончарук в годы юности любил веселиться и танцевать и имел много друзей среди девушек. На большинстве фото он запечатлен именно с ними.

Гончарук в молодости

Гончарук в молодости

Telegram-канал "Темный Рыцарь"

Гончарук в молодости

Гончарук в молодости

Telegram-канал "Темный Рыцарь"

Гончарук в молодости

Гончарук в молодости

Telegram-канал "Темный Рыцарь"

Гончарук в молодости

Гончарук в молодости

Telegram-канал "Темный Рыцарь"

Гончарук в молодости

Гончарук в молодости

Telegram-канал "Темный Рыцарь"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее в интернете вспомнили о видео за 2012 год с молодым Гончаруком. Судя по записям, тогда он активно участвовал в митингах обманутых инвесторов новостроек, а также снимался в массовке телевизионного шоу на телеканале "Интер".

  • СМИ выяснили, что Гончарук за участие в ток-шоу и митинге обманутых вкладчиков в 2012 году мог заработать около 120 гривен ($15).

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
14
24
Смешно
5
Интересно
2
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги