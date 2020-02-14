Веселый тусовщик: в сеть слили архивные фото молодого Гончарука

В сети появилась подборка архивных фотографий с молодым премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

Их обнародовали на Telegram-канале "Темный Рыцарь". На снимках Гончарук веселится на разных семейных праздниках и встречах с друзьями. В то время он носил длинные волосы и, как и сейчас, предпочитал классические костюмы.

Судя по кадрам, Гончарук в годы юности любил веселиться и танцевать и имел много друзей среди девушек. На большинстве фото он запечатлен именно с ними.

Гончарук в молодости Telegram-канал "Темный Рыцарь"

Гончарук в молодости Telegram-канал "Темный Рыцарь"

Гончарук в молодости Telegram-канал "Темный Рыцарь"

Гончарук в молодости Telegram-канал "Темный Рыцарь"

Гончарук в молодости Telegram-канал "Темный Рыцарь"

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в интернете вспомнили о видео за 2012 год с молодым Гончаруком. Судя по записям, тогда он активно участвовал в митингах обманутых инвесторов новостроек, а также снимался в массовке телевизионного шоу на телеканале "Интер".

СМИ выяснили, что Гончарук за участие в ток-шоу и митинге обманутых вкладчиков в 2012 году мог заработать около 120 гривен ($15).

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