Веселый и улыбчивый: Гончарук пришел в Раду после заявления об отставке

Премьер-министр Алексей Гончарук пришел в Верховную Раду после того, как подал заявление об отставке.

Премьер выглядел веселым и улыбался. Многие нардепы охотно подходили с ним общаться и пожимали руку. Затем он выступил с трибуны, сказав, что заявление написано в соответствии с Конституцией, то есть на имя спикера Дмитрия Разумкова.

При этом он указал, что у президента Владимира Зеленского есть возможность "в соответствии с законом подписать это заявление и передать в парламент".

Гончарук заявил, что Кабмин продолжит работать в штатном режиме до решения Зеленского. Затем премьер покинул трибуну под выкрики "Ганьба". Однако многие "слуги народа" ему аплодировали.

Позже Разумков ответил парламенту, что лично не получал заявления от Гончарука.

Алексей Гончарук скриншот

Гончарук в Раде скриншот

Гончарук в Раде скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

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