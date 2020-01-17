Веселый и улыбчивый: Гончарук пришел в Раду после заявления об отставке

Премьер-министр Алексей Гончарук пришел в Верховную Раду после того, как подал заявление об отставке.
Премьер выглядел веселым и улыбался. Многие нардепы охотно подходили с ним общаться и пожимали руку. Затем он выступил с трибуны, сказав, что заявление написано в соответствии с Конституцией, то есть на имя спикера Дмитрия Разумкова.
При этом он указал, что у президента Владимира Зеленского есть возможность "в соответствии с законом подписать это заявление и передать в парламент".
Гончарук заявил, что Кабмин продолжит работать в штатном режиме до решения Зеленского. Затем премьер покинул трибуну под выкрики "Ганьба". Однако многие "слуги народа" ему аплодировали.
Позже Разумков ответил парламенту, что лично не получал заявления от Гончарука.
Алексей Гончарук
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Гончарук в Раде
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Гончарук в Раде
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Как сообщал OBOZREVATEL:
в сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждался курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.
В разговоре Гончарук нелестно отзывался о президенте, а также дал понять, что у власти нет видения экономического курса страны.
Позже в интернете оказалась и вторая часть разговора. В нем якобы премьер говорит, что замедление экономического роста создает у президента ощущение неконтролируемости ситуации.
Со временем была обнародована третья запись с разговором Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей главы Национального банка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.
В беседе обсуждали ревальвацию гривни до 20 грн/$ и экономическую стратегию развития Украины, где прозвучало предложение: "А давайте будем что-то производить!".
Как выяснили журналисты, разговор мог быть записан на встрече в формате "на кофе", состоявшейся 16 декабря 2019 года.
В СМИ тем временем начали появляться данные якобы о скором уходе Гончарука. Отмечается, что премьер уже мог написать заявление об отставке, которое подпишут "с минуты на минуту".
Однако вскоре появилось официальное опровержение Кабмина.
Сам Гончарук не подтвердил и не опроверг, что голос на записях принадлежит ему. Вместо этого премьер заявил о целенаправленной кампании против правительства.
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