"Весь негатив – не на нас!" Арахамия заявил, что проиграть выборы для "Слуги" – выгодно

Алексей Титофф Политика 11:58, 19.09.2020 Обновлено: 12:59, 19.09.2020

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что его политической партии будет выгодно проиграть на местных выборах.

Об этом народный депутат сказал в эфире телеканала "Украина 24". По его мнению, тогда его политсила сможет избежать негатива.

"Получить меньшую долю в местных советах для нас выгодней. Потому что весь негатив по поводу плохих городов, плохих дорог, грязных улиц, неработающих коллекторов, лифтов и так далее не на нас. Не мы же рулим городом", – рассказал парламентарий.

Отметим, что ранее Арахамия высказался, что угроза для безвизового режима Украины с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры – просто слухи.

Также Арахамия пообещал лично блокировать создание в Верховной Раде временной следственной комиссии по расследованию сорванной спецоперации по задержанию членов ЧВК Вагнера.

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