"Весь негатив – не на нас!" Арахамия заявил, что проиграть выборы для "Слуги" – выгодно
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что его политической партии будет выгодно проиграть на местных выборах.
Об этом народный депутат сказал в эфире телеканала "Украина 24". По его мнению, тогда его политсила сможет избежать негатива.
"Получить меньшую долю в местных советах для нас выгодней. Потому что весь негатив по поводу плохих городов, плохих дорог, грязных улиц, неработающих коллекторов, лифтов и так далее – не на нас. Не мы же рулим городом", – рассказал парламентарий.
Отметим, что ранее Арахамия высказался, что угроза для безвизового режима Украины с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры – просто слухи.
Также Арахамия пообещал лично блокировать создание в Верховной Раде временной следственной комиссии по расследованию сорванной спецоперации по задержанию членов ЧВК Вагнера.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Напомним, 14 июля Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон, которым легализовала казино в Украине.
8 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса.
Среди прочих правок депутаты приняли норму, которая предусматривает нулевые налоги на ближайшие два года после легализации казино. Как выяснил OBOZREVATEL, такие правки разработал одиозный российский бизнесмен Борис Баум, а их пролоббировали преданные президенту Украины Владимиру Зеленскому люди – Кирилл Тимошенко и Давид Арахамия.
Позже в сети появилась информация, что главой комиссии по надзору за игорным бизнесом будет назначен российский бизнесмен Борис Баум, приближенный к замглавы Офиса президента Кириллу Тимошенко.
Отметим, что стало известно, что казино в Украине откроют не ранее конца 2020 года и не позже лета 2021 года.
Добавим, что ранее OBOZREVATEL писал, что Давид Арахамия может быть причастен к коррупционному скандалу с "новыми паспортами" для украинцев. Позже скандал с Единой государственной автоматизированной паспортной системой получил развитие.
Кроме того, в "Слуге народа" разгорелся новый скандал вокруг Арахамии и "убийстве бизнесмена".