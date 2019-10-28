"Весь мир услышал!" Россия влезла в скандал Зеленского с "Азовом". Заявление

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заступилась за президента Украины Владимира Зеленского и обвинила "Азов" в срыве Минских договоренностей.

Так она отреагировала на ультиматум, который выдвинул лидер националистов Андрей Билецкий Зеленскому, на своей странице в Facebook.

"Четыре с лишним года главы стран НАТО и ЕС, индивидуально и коллективно винили Россию в недостаточности усилий по реализации Минских соглашений. Четыре с лишним года Москва объясняла, что срывают их выполнение националистически ориентированные элементы, ответственность за которые лежала на Киеве", – написала Захарова.

"Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал все это время выполнение Минских договоренностей, стартовым моментом которого должно быть разведение сил", – добавила она.

Владимир Зеленский и Андрей Билецкий

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Билецкий обратился к Зеленскому с требованием "не сдавать территории" Донбасса. Он подчеркнул, что бойцы "Азова" останутся в Золотом, потому что "имеют право на собственное мнение", заработанное кровью. Любые попытки выгнать ветеранов, по словам Билецкого, обернутся тем, что в Золотое зайдет еще больше добровольцев.

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