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28 октября • обновлено в 06:12
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"Весь мир услышал!" Россия влезла в скандал Зеленского с "Азовом". Заявление

3.5т Читать материал на украинском

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заступилась за президента Украины Владимира Зеленского и обвинила "Азов" в срыве Минских договоренностей.

Так она отреагировала на ультиматум, который выдвинул лидер националистов Андрей Билецкий Зеленскому, на своей странице в Facebook.

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Доброволец в Золотом - Зеленскому: Это наша земля! Мы останемся здесь!

"Четыре с лишним года главы стран НАТО и ЕС, индивидуально и коллективно винили Россию в недостаточности усилий по реализации Минских соглашений. Четыре с лишним года Москва объясняла, что срывают их выполнение националистически ориентированные элементы, ответственность за которые лежала на Киеве", – написала Захарова.

"Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал все это время выполнение Минских договоренностей, стартовым моментом которого должно быть разведение сил", – добавила она.

Владимир Зеленский и Андрей Билецкий

Владимир Зеленский и Андрей Билецкий

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Билецкий обратился к Зеленскому с требованием "не сдавать территории" Донбасса. Он подчеркнул, что бойцы "Азова" останутся в Золотом, потому что "имеют право на собственное мнение", заработанное кровью. Любые попытки выгнать ветеранов, по словам Билецкого, обернутся тем, что в Золотое зайдет еще больше добровольцев.

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Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Андрей Билецкий Мария Захарова
Место
Украина
Тег
"Азов"
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Держава в якої президент не поважає своїх виборців,не хоче прислухатись до думки своїх виборців,це не держава ,це в майбутьньому удільні князівства. Дуже цікаво скільки областей пообіцяв путін князьку володі?
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Государство, в котором лидер националистов выдвигает условия верховному главнокомандующему - обречено. Дальше либо европа поймет, что официальная власть украины не имеет реальной власти и не способна контролировать порядок в стране, либо эти нацбаты придется усмирять силой, а это выплеснется в новый виток гражданского конфликта. В общем, запасаемся попкорном, ребятки.
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Yatsenko Alexander
Yatsenko Alexander
Начала гавакать - с больной головы на здоровую...
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