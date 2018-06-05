"Весь мир - испытательная площадка!" Порошенко разоблачил Россию в Европе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что весь мир сейчас является испытательной площадкой для российской политики фальшивых новостей.

Такое заявление он сделал в интервью испанской газете El Pais.

"Весь мир является испытательной площадкой для российской политики фальшивых новостей. Было на выборах в США, референдуме Brexit в Соединенном Королевстве, кризисе независимости Каталонии и, конечно же, во время российской аннексии Крыма", - подчеркнул украинский лидер.

По его словам, российским СМИ невозможно верить.

"Россия продолжает свою политику фальшивых новостей, включая обвинения в фашизме. Эти обвинения очень опасны для демократии, и мы должны бороться с этой проблемой фальшивых новостей", - заявил Порошенко.

Он также напомнил о ситуации с сорванным трансфером украинского футболиста Романа Зозули в испанский клуб "Райо Вальекано". Напомним, продолжительное время российские и другие СМИ называли его "фашистом". Также писали, что он якобы использует нацистские приветствия. Под давлением этих публикаций Зозуля потерял контракт с клубом.

"Это хорошо финансируемая, хорошо организованная машина для профессионального распространения фальшивых новостей... Когда начались нападения на Зозулю, это стало главной новостью для российских СМИ. Владельцы и болельщики команды поверили той неправдивой информации. Зозуля ничего плохого не сделал. Он лишь защищал свою Родину, свою страну, как любой другой патриот", - отметил президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее учредитель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега указал на то, что Украина проиграла в информационной войне с Россией.