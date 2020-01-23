"Вероятность очень высока!" Появились доказательства подлинности голоса Трубы на скандальных пленках

Журналисты "WATCHDOGS.Расследования" получили неопровержимые доказательства подлинности пленок, опубликованных телеграмм-каналом "Трубу прорвало", на которых фигурирует экс-директор ГБР Роман Труба, заказав экспертизу за рубежом.

Редакция телеканала "Прямой" нашли эксперта-криминалиста только в Канаде. Им стал доктор Штеван Паушак.

Паушак дважды проанализировал файлы, опубликованные каналом "Трубу прорвало". Первый этап – обычная спектрография. Ее могли бы сделать и в Украине. Но канадский эксперт имеет доступ и к гораздо лучшим технологиям – он провел биометрическую идентификацию голоса Трубы.

Для нее было использовано запись брифинга экс-директора ГБР от 9 октября. Его сравнили с записями якобы "прослушки".

Роман Труба 5 канал

"Точная идентификация голоса очень важна. Голоса на записях говорят, что Государственное бюро расследований может открыть и закрыть любое уголовное производство по указанию из Офиса Президента. Речь не о морали, речь о преступлении!", – отметили журналисты.

Результаты работы канадского эксперта ждали больше месяца, и оно того стоит.

"Вероятность очень высока. Невероятно высокая, я бы сказал. Думаю, у меня было очень немного дел, где бы совпадение было бы столь же надежным, как в этой. Главным образом это потому, что у вас очень много образцов его голоса", – резюмировал эксперт голосового анализа.

Из всего массива записей для анализа были выбраны пять файлов.

"Объясняем, что к чему: важнейший показатель биометрической идентификации – коэффициент вероятности, соотношение похожих и непохожих черт. Если этот коэффициент больше ста, идентификация успешна. Вы можете видеть, – в файлах Трубы эти коэффициенты не просто крупнее сотни, некоторые больше на порядок: шестьсот шесть с половиной тысяч, семь тысяч.

Заключение эксперта: на этих записях голос Романа Трубы. И никаких оговорок! ", – сообщили журналисты.

prm.ua

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prm.ua

Они напомнили, что полномочия директора ГБР Романа Трубы досрочно прекратятся в момент вступления в силу закона о реформе ГБР, принятой 3 декабря Верховной Радой. Так, парламент проголосовал во втором чтении за президентский законопроект, предусматривающий досрочное прекращение полномочий председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы и его заместителей.

Согласно закону, глава бюро самостоятельно будет осуществлять руководство органом, не разделяя полномочия по заместителями, как это определял закон. Статьи о проведении конкурса на заместителей руководителя ГБР исключаются, зато директор ГБР получает полномочия лично назначать и увольнять своих заместителей.

Также в документе исключается участие премьер-министра в назначении директора ГБР. Директор ГБР назначается президентом Украины по представлению комиссии по проведению конкурса.

Кроме того, 3 декабря, в день голосования за законопроект о перезагрузке ГБР, посыпалась свежая порция компроматов.

В первой части пленок звучат голоса, похожие на голоса директора ГБР Романа Трубы и руководителя патронатной службы ГБР Александра Удовиченко. Во второй части говорится о возможном вмешательства руководителя НАБУ Артема Сытника в американские выборы в 2016 году. В третьем эпизоде речь идет о расследовании по Порошенко. Собеседник, похожий на Трубу, возмущается, что вероятный руководитель управления организации досудебных расследований Олег Корецкий допрашивает Порошенко не по тому делу.

Таким образом, после отстранения Романа Трубы, временно исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований назначили депутата от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

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