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19 октября • обновлено в 01:43
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"Вернуться в СССР": в студии Шустера из-за стукачества сцепились нардепы

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Между нардепами Сергеем Власенко (Батькивщина) и Галиной Янченко (Слуга народа) произошел конфликт в прямом эфире.

В пятницу, 18 октября, в студии программы "Свобода слова с Савиком Шустером" политики бурно обсудили нашумевший законопроект о "гонорарах" за разоблачение взяточников.

"Нам предложили вернуться в Советский Союз, когда каждый стучал на каждого. Это закон не об обличителях, а о стукачах. Обличитель может не называть своего имени, но становится обличителем... Этот человек не отвечает за клевету..." - возмутился Власенко.

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Однако Янченко назвала слова коллеги неуважением к украинцам, которые могли бы помочь бороться с коррупцией.

"Если человеку стало известно о таком преступлении и он захочет о нем сообщить правоохранителям, то его нужно унижать и обзывать стукачом? Или может надо поблагодарить и обеспечить защиту? Цель законопроекта - сформировать здоровое общество ответственных граждан", - ответила она.

Янченко и Власенко

Янченко и Власенко

Как писал OBOZREVATEL, монобольшинство Верховной Рады 17 октября поддержало законопроект президента Владимира Зеленского о "гонорарах" за разоблачение взяточников:

  • обличителей коррупционеров будут поощрять премиями;

  • на любого чиновника, который распоряжается бюджетными средствами, можно будет пожаловаться, а правоохранители обязаны проверить информацию;

  • подавших жалобы украинцев будут защищать от увольнения, преследований, а их имена обещают держать в секрете;

  • обличителей должны информировать о том, как проходит расследование;

  • закон вступит в действие с 1 января 2020 года.

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Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персоны
Галина Янченко Сергей Власенко
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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