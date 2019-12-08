Главная Новости
8 декабря • обновлено в 09:55
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Вернуть территории!" У Зеленского дали громкое обещание по переговорам с Путиным

1.3т
Читать материал на украинском

Переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным в "нормандском формате" приведут к возврату оккупированных территорий.

Об этом в Facebook написал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Политик также подчеркнул свою веру в победу Украины.

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

hvylya.net

Новости
США обратились к Украине с мощным посланием по "нормандскому формату"

"Завтра состоятся переговоры в нормандской формате и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы – только государственная позиция для Украины. Красные линии будут соблюдены, а наши территории – возвращены", – написал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Алекс Шухарт
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
нормандский формат
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
18
26
Смешно
1
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
украинские политики такие забавные))) Их заявления можно вместо смехопанорамы смотреть)))
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2
Нож Всвину
Нож Всвину
Цены на газ у Зеленского тоже обещали снизить...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
2 из 4 ответов | показать все
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кризский Игорь, Не Игорек, вопросов больше нет! видно на самом деле получать стали больше чем в Европах всяких, раз настолько снизилась цена на газ)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кризский Игорь, с восьми с половиной тысяч до шестидесяти пяти тысяч снизилась цена? Теперь понятно, почему у вас все настолько хорошо :-D
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги