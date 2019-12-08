"Вернуть территории!" У Зеленского дали громкое обещание по переговорам с Путиным

Переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным в "нормандском формате" приведут к возврату оккупированных территорий.

Об этом в Facebook написал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Политик также подчеркнул свою веру в победу Украины.

Дмитрий Разумков hvylya.net

"Завтра состоятся переговоры в нормандской формате и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы – только государственная позиция для Украины. Красные линии будут соблюдены, а наши территории – возвращены", – написал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В понедельник, 9 декабря, в Париже запланированы переговоры по Украине в рамках "нормандской встречи".

6 декабря Владимир Зеленский выступил в прямом эфире на политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", где рассказал о своих планах на саммите.

Стало известно, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

Первый президент Леонид Кравчук обратился к оппозиционным фракциям, которые заявили, что выходят на Майдан перед "нормандским" саммитом. Он призвал их поддержать украинскую сторону на переговорах.

Впоследствии Зеленский заявил, что его план восстановления контроля над границей на Донбассе несколько отличается от Минских соглашений.

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