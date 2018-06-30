"Вернусь осенью": осужденный Саакашвили объявил, что идет в президенты

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Грузию к президентским выборам, которые состоятся этой осенью.

Об этом политик рассказал в интервью RTVi, отметив, что фактов фальсификации в предстоящей избирательной компании не избежать.

"Я вернусь, я думаю, к президентским выборам этой осенью, которые Иванишвили (экс-премьер Грузии. - Ред.), я уверен, проиграет. Конечно, он будет их фальсифицировать, но это у него не пройдёт", - заявил Саакашвили.

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Также он подчеркнул, что является создателем современного грузинского государства - "самого успешного государства на постсоветском пространстве".

Напомним, накануне Тбилисский городской суд заочно приговорил Михеила Саакашвили к шести годам лишения свободы за избиение бывшего депутата парламента.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Путин посмеялся над Саакашвили.