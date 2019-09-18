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19 сентября • обновлено в 01:23
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"Вернитесь! Братский народ!" Скабееву "накрыло" из-за переговоров по Донбассу

1.1т Читать материал на украинском

Российская пропагандистка Ольга Скабеева взбесилась из-за отказа Украины подписываться под "формулой Штайнмайера".

Она выразила возмущение позицией украинской стороны во время встречи контактной группы в Минске по урегулированию на Донбассе, где в центре внимание стоит порядок выполнения плана.

"Возражений никаких нет. Но и подпись свою не поставим. Где логика, братский народ? Торгуетесь? Боитесь, что радикалы накажут? Не бойтесь! Вернитесь и подпишите! Ну или в чем прелесть Зеленского? Нет её что ли?! Эй", - занервничала пропагандистка.

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Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

Скриншот видео

"Вернитесь! Братский народ!" Скабееву "накрыло" из-за переговоров по Донбассу

Как сообщал OBOZREVATEL, реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Ольга Скабеева
Место
Россия
Тег
Формула Штайнмайера
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Верстовский Сима
Верстовский Сима
Боже,"Сливной бачек",ну какие вы-русские нафиг нам братья,на Власовском Триколоре отображён ордынский двуглавый "петух",а это символ Тартарии на красном фоне,кто изучал геральдику тот подтвердит,Триколор это эксклюзивное знамя армии РОА,состоящей из этнических русских,Андрея Власова добровольно воевавшего на стороне Гитлера и историки это тоже подтвердят,культура,язык,обряды,архитекткра,одежда,кухня и языки у нас всегда были разные,у украинцев братья славяне,а русские ордынцы в их число не входят и никогда не входили как-бы они не примазывались к цивилизованным культурам т.ч. ИДИТЕ ВЫ НХЙ с балалайкой и в лаптях.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Не хрен этой стерве свою пасть роззявлять. Раз "ихтамнет", она может спокойно заткнуться.
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