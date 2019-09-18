"Вернитесь! Братский народ!" Скабееву "накрыло" из-за переговоров по Донбассу

Российская пропагандистка Ольга Скабеева взбесилась из-за отказа Украины подписываться под "формулой Штайнмайера".

Она выразила возмущение позицией украинской стороны во время встречи контактной группы в Минске по урегулированию на Донбассе, где в центре внимание стоит порядок выполнения плана.

"Возражений никаких нет. Но и подпись свою не поставим. Где логика, братский народ? Торгуетесь? Боитесь, что радикалы накажут? Не бойтесь! Вернитесь и подпишите! Ну или в чем прелесть Зеленского? Нет её что ли?! Эй", - занервничала пропагандистка.

Ольга Скабеева Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.

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