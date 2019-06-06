"Верните Крым Украине!" Лаврова разнесли за ложь о "референдуме"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в аннексированном Крыму, чем вызвал негодование в сети.

В интервью РБК он заявил, что в апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри признал, что в ходе референдума в Крыму "все произошло так, как хотел крымский народ", однако необходимо провести еще одно голосование — в соответствии с международным правом.

"Вспомним санкции, которые мотивируются и объясняются Крымом, забывая о том, что крымчане проголосовали абсолютно свободно", — сказал Лавров.

Сергей Лавров RT

"В апреле 2014 года мне об этом говорил госсекретарь США Джон Керри: "Все понятно. Все произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите еще один референдум". Россия это предложение отвергла. "С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование? Надеюсь, Джон на меня не обидится. Он тоже опубликовал в своих мемуарах некоторые секреты из наших с ним разговоров", — пояснил министр.

Пользователи сети не поверили заявлению Лаврова и потребовали доказательств.

"Где доказательства что он так говорил?", "Сережа стал сливать дипломатические переговоры. Сережа теперь дипломатический труп", "Надо привести все в исходное состояние. Вернуть Украине все органы власти, вывести войска, снести крымский мост, и с чистого листа еще раз опросить граждан Украины о своем желании стать россиянами", "Я за чистоту эксперимента", "Ключевое слово "гонять" на референдум", "Читай международные законы, ущербный", - прокомментировали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью Лавров заявил, что переговоры России и Украины будут продолжаться в "нормандском формате", однако начать их с "чистого листа" не получится.

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