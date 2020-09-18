Верховый суд заявил о значительном ущербе из-за "пленок Вовка"

Пленум Верховного суда выступил с заявлением о записях, которые были сделаны в кабинете главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

В нем сказано, что содержание указанных записей нанес значительный ущерб судебной власти, сообщается на сайте ВС.

"Пленум вынужден констатировать, что судебной власти нанесен значительный ущерб от содержания записей, сделанных, по информации НАБУ, в кабинете главы ОАСК. Это несет в себе риск серьезного нарушения ценностей, на которых базируется независимый и справедливый суд, и сводит на нет ежедневные усилия тысяч судей по повышению доверия граждан к суду", – подчеркнули в суде.

Пленум также обратился ко всем судьям, призвав их своими действиями и поступками демонстрировать высокие стандарты правосудия и беспристрастность в принятии решений.

Полное заявление пленума Верховного суда.

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