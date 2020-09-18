Верховый суд заявил о значительном ущербе из-за "пленок Вовка"
Пленум Верховного суда выступил с заявлением о записях, которые были сделаны в кабинете главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка.
В нем сказано, что содержание указанных записей нанес значительный ущерб судебной власти, сообщается на сайте ВС.
"Пленум вынужден констатировать, что судебной власти нанесен значительный ущерб от содержания записей, сделанных, по информации НАБУ, в кабинете главы ОАСК. Это несет в себе риск серьезного нарушения ценностей, на которых базируется независимый и справедливый суд, и сводит на нет ежедневные усилия тысяч судей по повышению доверия граждан к суду", – подчеркнули в суде.
Пленум также обратился ко всем судьям, призвав их своими действиями и поступками демонстрировать высокие стандарты правосудия и беспристрастность в принятии решений.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 14 августа подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении от должности главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и других судей.
Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов дела Окружного админсуда Киева, в том числе его председателя.
Правоохранители подозревают судей в том, что они, действуя в составе преступной организации во главе с председателем ОАСК, пытались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создавали искусственные препятствия в их работе.
Сам глава ОАСК заявил, что находится в Украине и ни от кого не прячется, а уведомление о подозрении не получал.
1 сентября Высший совет правосудия (ВСП) отказался временно отстранить Вовка от должности.