Верховный суд отстранил мэра Черновцов Каспрука

Юрий Сергиенко Политика 22:38, 17.07.2020 Обновлено: 22:44, 17.07.2020

Верховный суд отменил решение Седьмого апелляционного административного суда, который подтвердил незаконность досрочного прекращения полномочий мэра Черновцов Алексея Каспрука.

Дело направлено на повторное рассмотрение в суд первой инстанции – Черновицкий окружной административный суд, сообщил УНИАН городской глава.

На период рассмотрения будет действовать решение Черновицкого горсовета о досрочном прекращении полномочий Каспрука.

"Дело отправлено повторно на рассмотрение судом первой инстанции. Пока суд будет рассматривать это дело, будет действовать решение Черновицкого городского совета о моем досрочном прекращении полномочий", – пояснил мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Каспрук первый раз был избран мэром в 2014 году. В ноябре 2015 года – переизбран на второй срок.

  • В июле 2018-го Черновицкий городской совет на сессии проголосовал за досрочную отставку Каспрука.

  • В 2017-м НАПК просило суд оштрафовать мэра Черновцов за назначение премий самому себе. Он выписал себе $1000 материальной помощи.

  • Его увольнение во время тайного голосования поддержали 29 из 29 необходимых депутатов, всего на сессии присутствовал 41 избранник.

  • В апреле 2019-го Черновицкий окружной административный суд восстановил в должности мэра города Алексея Каспрука.

  • Каспрук получил денежную компенсацию среднего заработка за период своей отставки с 26 июля 2018-го по 23 апреля 2019 года, которую суд ранее признал незаконной.

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