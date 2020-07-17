Верховный суд отстранил мэра Черновцов Каспрука
Верховный суд отменил решение Седьмого апелляционного административного суда, который подтвердил незаконность досрочного прекращения полномочий мэра Черновцов Алексея Каспрука.
Дело направлено на повторное рассмотрение в суд первой инстанции – Черновицкий окружной административный суд, сообщил УНИАН городской глава.
На период рассмотрения будет действовать решение Черновицкого горсовета о досрочном прекращении полномочий Каспрука.
"Дело отправлено повторно на рассмотрение судом первой инстанции. Пока суд будет рассматривать это дело, будет действовать решение Черновицкого городского совета о моем досрочном прекращении полномочий", – пояснил мэр.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Каспрук первый раз был избран мэром в 2014 году. В ноябре 2015 года – переизбран на второй срок.
В июле 2018-го Черновицкий городской совет на сессии проголосовал за досрочную отставку Каспрука.
В 2017-м НАПК просило суд оштрафовать мэра Черновцов за назначение премий самому себе. Он выписал себе $1000 материальной помощи.
Его увольнение во время тайного голосования поддержали 29 из 29 необходимых депутатов, всего на сессии присутствовал 41 избранник.
В апреле 2019-го Черновицкий окружной административный суд восстановил в должности мэра города Алексея Каспрука.
Каспрук получил денежную компенсацию среднего заработка за период своей отставки с 26 июля 2018-го по 23 апреля 2019 года, которую суд ранее признал незаконной.