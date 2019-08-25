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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Верховный суд отменил результаты выборов на Черкасщине из-за иска "Слуги народа"

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Суд отменил поберу на внеочередных выборах в Верховную Раду самовыдвиженца Сергея Рудыка, баллотировавшегося в округе 198 Черкасской области.

Такое решение 24 августа по иску кандидата в депутаты по данному округу от "Слуги народа" Наталии Дьяченко принял Кассационный административный суд в составе Верховного суда, передает "Интерфакс-Украина".

"Признать противоправным и отменить протокол Центральной избирательной комиссии о результатах выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе 198 от 21 августа 2019 года", – сказано в постановлении.

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Суд также обязал ЦИК продолжить действия по установлению результатов выборов в округе 198 по результатам выполнения решений Шестого апелляционного административного суда от 6 и 10 августа, и Верховного суда от 12 августа.

Иллюстрация. Верховная Рада

Иллюстрация. Верховная Рада

Апостроф

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, кто из нардепов набрал меньше всего голосов на выборах в Раду.

На первые позиции антирейтинга попали Наталья Веселова (4 голоса), Надежда Савченко (8 голосов) и Андрей Немировский (188 голосов).

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина Черкассы
Теги
Верховный суд Украины Верховная Рада Украины политика Партия Слуга народа ЦИК
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Продажные судьи,даже без денег тянут мазу за власть,работают на перспективу. А деньги возьмут с комерсантов и с страждущих терпил.
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