Верховный Суд обязал зарегистрировать Людмилу Давыденко кандидатом в депутаты по 208 округу Центральную избирательную комиссию

Верховный Суд признал действия Центральной избирательной комиссии противоправными и обязал зарегистрировать Людмилу Давыденко кандидатом в народные депутаты по 208 округу. Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбук.

Давыденко считает это решение восстановлением справедливости.

"Справедливость восстановлена! Верховный Суд признал действия Центральной избирательной комиссии противоправными и обязал зарегистрировать меня кандидатом в народные депутаты в нашем 208 округе!", – отметила она.

По словам Давыденко, что грязные технологии проиграли.

"Убеждена, что для тех политиков, которые цинично прибегали к махинациям и противоправным действиям, чтобы получить депутатский мандат для собственных корыстных целей, сегодня черный день. Они уже проиграли, как проиграли их грязные технологии!", – подчеркнула она.

Давыденко поблагодарила всех, кто ее поддержал.

"Спасибо всем, кто поддерживал меня в течение последних двух недель, когда ЦИК дважды отказывала мне в регистрации, а ДМС просто игнорировала меня Я получила тысячи писем поддержки, сотни телефонных звонков из разных населенных пунктов нашего округа. Я выстояла только благодаря вам - всем вместе и каждому в отдельности! Это наша общая победа!", – написала Давыденко.

Ранее Людмила Давыденко, вдова погибшего народного депутата Валерия Давыденко, заявила, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по надуманным причинам отказала ей в регистрации для участия в довыборах в Верховную Раду Украины по избирательному округу №208 в Черниговской области.

"Мне отказали в регистрации кандидатом в народные депутаты в 208-м избирательном округе, ссылаясь на отсутствие документов, хотя все необходимые документы для регистрации мной были предоставлены в ЦИК. Я считаю это ущемлением моих прав как гражданки Украины. Фактически меня лишили возможности участвовать в выборах и быть избранной", – отметила Людмила Давыденко.