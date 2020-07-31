Верховную Раду ждет ребрендинг к годовщине Независимости Украины

В Верховной Раде планируют провести ребрендинг к 30-летию Независимости Украины.

Об этом рассказали заместитель спикера парламента Елена Кондратюк и народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович, передает официальный сайт Рады.

"Сегодня на заседании Рабочей группы по подготовке проекта закона о государственных символах Украины говорили о важности принятия всего законодательства, касающегося государственной символики к 30-летию независимости Украины. Для брендинга это очень важно. Хотим упорядочить разнотипную визуализацию, что есть сегодня. К 30-й годовщине независимости Украины планируем разработать обновленный брендинг Верховной Рады Украины", – рассказала Кондратюк.

Вятрович отметил, что стоит проговорить идеологическую составляющую, поскольку здание парламента 1939 года не несет правильного посыла для демократичного бренда, а образ советского прошлого.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский и его команда не заинтересованы в досрочных выборах в Верховную Раду.