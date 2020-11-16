Верховную Раду впервые временно возглавила женщина

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова Елена Кондратюк будет временно исполнять его обязанности как спикера парламента.

В частности, на время, пока он и первый вице-спикер Руслан Стефанчук болеют COVID-19. Об этом на странице в Facebook сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин, опубликовав соответствующее распоряжение главы парламента, подписное еще 12 ноября.

"Кажется, впервые ВРУ возглавляет женщина. Пусть и временно. Что-то указывает, что нас ждет больше внимания к поиску взаимопонимания в парламенте в ближайшее время. Если его не направят на локдаун рабочих дней, что тоже возможно", – отметил нардеп.

Юрчишин пожелал Кондратюк успеха и добавил, что "Голос" всегда готов поддержать конструктивную работу Рады.

Распоряжение Разумкова Facebook Ярослава Юрчишина

Отметим: ранее заместитель Разумкова заверила, что очень ответственно относится к работе и мерам безопасности – то есть ношению маски и соблюдения дистанции на рабочем месте. На своей странице в Facebook она написала, что чувствует себя хорошо и готова "подстраховать коллег и вести заседание парламента".

"Это мой долг, как вице-спикера за сложившихся обстоятельств. Мы все лишний раз убедились в том, что наличие трех человек в руководстве парламента является правильным и институционально целесообразным. Чтобы не случилось, главный законодательный орган страны должен работать на интересы граждан, проявлять свое лидерство и брать на себя ответственность перед людьми за принятие важных для страны решений", – подчеркнула Кондратюк.

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