Верховную Раду впервые временно возглавила женщина
Разумков поручил исполнять его обязанности своему заместителю Елене Кондратюк
Она побудет спикером парламента, пока он и Стефанчук не вылечатся от коронавируса
Заместитель главы ВРУ заверила, что готова "подстраховать коллег"
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова Елена Кондратюк будет временно исполнять его обязанности как спикера парламента.
В частности, на время, пока он и первый вице-спикер Руслан Стефанчук болеют COVID-19. Об этом на странице в Facebook сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин, опубликовав соответствующее распоряжение главы парламента, подписное еще 12 ноября.
"Кажется, впервые ВРУ возглавляет женщина. Пусть и временно. Что-то указывает, что нас ждет больше внимания к поиску взаимопонимания в парламенте в ближайшее время. Если его не направят на локдаун рабочих дней, что тоже возможно", – отметил нардеп.
Юрчишин пожелал Кондратюк успеха и добавил, что "Голос" всегда готов поддержать конструктивную работу Рады.
Отметим: ранее заместитель Разумкова заверила, что очень ответственно относится к работе и мерам безопасности – то есть ношению маски и соблюдения дистанции на рабочем месте. На своей странице в Facebook она написала, что чувствует себя хорошо и готова "подстраховать коллег и вести заседание парламента".
"Это мой долг, как вице-спикера за сложившихся обстоятельств. Мы все лишний раз убедились в том, что наличие трех человек в руководстве парламента является правильным и институционально целесообразным. Чтобы не случилось, главный законодательный орган страны должен работать на интересы граждан, проявлять свое лидерство и брать на себя ответственность перед людьми за принятие важных для страны решений", – подчеркнула Кондратюк.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее президент Украины Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак заразились COVID-19. Оба были госпитализированы в "Феофании".
11 ноября Дмитрий Разумков рассказал, что получил положительный результат теста на COVID-19.
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12 ноября первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заболел коронавирусом.