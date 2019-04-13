Верховную Раду могут распустить: озвучено неожиданное условие

Верховная Рада Украины может досрочно прекратить свои полномочия, если не будут предоставлены документы об активности коалиции после конца февраля 2019 года.

Как сказано в материале Сергея Рахманина для "Зеркала недели", решение могут принять при помощи киевского Окружного административного суда.

"Суд постановил вытребовать у Верховной Рады, Аппарата Верховной Рады, коалиции депутатских фракций в парламенте сведения, по состоянию на 28 февраля 2019 года, с указанием фамилий, имен, отчеств народных депутатов, входящих в состав коалиции депутатских фракций в Верховной Раде" — сообщили представители пресс-службы ОАС.

Началом разбирательства стал иск нардепа Андрея Деркача. Он обратился в суд по поводу бездействия координаторов коалиции, которые не внесли кандидатуру министра здравоохранения.

Прежде чем установить степень ответственности кураторов большинства за это, суд потребовал их предоставить информацию о самом существовании коалиции с предоставлением соответствующих документов. Если таковых нет, об этом суд должен быть извещен в письменной форме.

Несмотря на то, что информация должна была быть передана не позже 12 марта, по словам Рахманина ее нет до сих пор.

Журналист подчеркивает, что если соответствующие документы не будут предоставлены, у суда будет повод установить, что коалиция отсутствует как минимум с 28 февраля 2019 года 30 дней, отведенных на формирование новой, истекли в конце марта. Таким образом, у победителя президентских выборов, если он обопрется на решение ОАС, появятся формальные основания прекратить полномочия ВР сразу после принятия присяги.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 марта в Украине прошли выборы президента. По результатам голосования во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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