Верховная Рада отклонила 4 из 5 предложений Зеленского к закону о госслужащих

Верховная Рада Украины отклонила четыре из пяти предложений президента Владимира Зеленского к законопроекту №3491 о кандидатском резерве госслужащих.

Во время пленарного заседания 3 сентября голосами 229 нардепов документ был отправлен на доработку.

Результаты голосования пофракционно. Скриншот видео

Нардепы отправили законопроект о госслужащих на доработку. Скриншот видео

Выступая с трибуны парламента, первый вице-спикер Руслан Стефанчук озвучил основные замечания главы государства к законопроекту. Он акцентировал внимание на том, что законом, который поступил на подпись Зеленскому, предполагается изменение существенных условий контрактов лиц, которые были назначены на вакантные должности государственной службы на период карантина. А именно – сокращение срока действия таких контрактов с периода действия карантина и двух месяцев после его отмены до двух месяцев со дня вступления в силу указанного закона.

"В предложениях президента Украины отмечается, что это не согласуется с частью 1 статьи 8 Конституции Украины. Она предусматривает, что в Украине признается и действует принцип верховенства права. При этом Конституционный суд неоднократно подчеркивал, что составной принципа верховенства права является в частности определенность и правовая предсказуемость", – акцентировал внимание Стефанчук.

Первое замечание Зеленского отклонили во время голосования. Скриншот видео

Именно поэтому президент Украины, по его словам, предложил восстановить предельные сроки действия контрактов лиц, которые были назначены на должности госслужбы на период действия карантина, предоставить право лицам, которые были назначены на должности госслужбы на период карантина, на назначение или перевод на равнозначные или ниже вакантные должности в этих органах без обязательного проведения конкурса.

Вторая претензия главы государства не нашла поддержки в Раде. Скриншот видео

Кроме того, президент, вместе с необходимостью обеспечения правительством восстановления конкурсов на занятие должностей госслужбы, считает целесообразным комплексное усиление состава комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы.

Третью поправку Зеленского парламентарии поддержали. Скриншот видео

Также Зеленский настаивал на том, чтобы в целях соблюдения принципа стабильности госслужбы в работе государственных служащих категории "А" и обеспечения гарантированной законом их независимости от смены политического руководства государства и государственных органов субъектов назначения лишили дополнительных оснований прекращения госслужбы по собственной инициативе в связи с назначения премьер-министра Украины, министра или руководителя центрального органа исполнительной власти. В то же время требовалось сохранить права госслужащих категории "А", которые уже уволены по указанным основаниям.

На четвертое предложение президента Украины тоже не нашлось голосов. Скриншот видео

Пятое предложение Зеленского было отклонено. Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский вернул в Верховную Раду Украины закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно кандидатского резерва" 27 июля. Он отмечал необходимость реализации своих предложений и рассчитывал на полную поддержку со стороны парламента.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!