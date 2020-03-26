Верховная Рада проведет срочное заседания в связи с пандемией коронавируса в Украине и примет ряд законов.

В эфире ток-шоу "Право на владу" нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин сообщил, что парламент соберется, скорее всего, в воскресенье, 29 марта.

По его словам, Рада должна проголосовать за внесение изменений в государственный бюджет, а также принять ряд законов для борьбы с COVID-19.

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"Есть много вариантов дополнительных законов, которые могут появиться. Но все будет зависеть от того, как будут двигаться переговоры с МВФ. Довольно широкий спектр законов, которые могут появиться в стенах парламента", – отметил он.

В то же время журналист Роман Кравец в Telegram-канале добавил, что заседание проведут в парламенте, а не на стадионе, вариант с которым рассматривался ранее.

Как писал OBOZREVATEL, накануне президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями всех парламентских фракций.

Он призвал нардепов поддержать ряд важнейших для Украины инициатив, которые должны "защитить экономику, помочь бизнесу, работникам важных предприятий, социально незащищенным слоям населения".

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