Верховная Рада должна освободиться от влияния Офиса президента, – Палица

Из-за того, что монобольшинство покорно выполняет указания из Офиса президента, Верховная Рада Украины стремительно теряет доверие общества.

Об этом заявил народный депутат, председатель политической партии "За майбктнє" Игорь Палица во время выступления с парламентской трибуны.

"Сегодня доверие к парламенту – 8%, к правительству – 6%, к президенту – 40%. Уже год парламента вы, а иногда и мы с вами, голосуем за законы, которые на 99% поступают из Офиса президента. Первые полгода вы поддерживали все законы, потому что не верили, что ОП может дать плохие законопроекты, и думали, что они несут только счастье людям. Затем вы начали разбираться и прекратили голосовать за всякие глупости, которые идут из ОП. Вы поняли, что за этот год нагрузка на бизнес только увеличилась, и права правоохранительных органов также увеличились", – отметил депутат.

По его мнению, в условиях нынешнего кризиса парламенту срочно нужно вернуть себе субъектность.

"Давайте голосовать за то, что действительно нужно народу, а не за то, что подсовывают из ОП. Потому что получается, что вы – плохие, а все остальные из Офиса президента – хорошие. И люди не понимают, в чем разница. Давайте людям покажем, что у нас парламентская республика и мы работаем на народ Украины. У нас мало времени. Нас просто используют, а потом говорят, что мы должны. Они растопчутся по вам, а затем отправят на пенсию с парламентских трибун", – призвал Палица.