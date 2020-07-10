Верховная Рада 13 июля соберется на внеочередное заседание

Юрий Сергиенко Политика 22:18, 10.07.2020 Обновлено: 22:50, 10.07.2020

В понедельник, 13 июля, состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

Об этом в эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера" заявил народный депутат от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. Он уточнил, что начнется заседание в 14:00.

"В понедельник планируется внеочередное заседание на 14:00", – сказал нардеп.

Он добавил, что на нем планируется рассмотрение энергетических вопросов.

"Там будут два законопроекта, которые относятся к сфере ведения нашего комитета", – уточнил Герус.

В свою очередь другой "слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-канале уточнил, что на повестке дня также будут президентские законопроекты, а вечером на заседании фракции рассмотрят кадровые вопросы.

Telegram Александра Качуры

Как сообщал OBOZREVATEL, по распоряжению Офиса Президента народные депутаты Украины инициировали проведение внеочередного заседания ВР, которое необходимо для принятия законопроекта № 3658, предполагающего сокращение зеленых тарифов и решение проблем сектора возобновляемой энергетики.

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