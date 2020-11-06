"Должен понести ответственность": Верещук отреагировала на драку экс-"слуг" Лероса и Юрченко

Драка в стенах Верховной Рады, которую устроили внефракционные народные депутаты Гео Лерос и Александр Юрченко, является недопустимым поведением.

Обвиненный в коррупции Юрченко должен был сложить депутатский мандат еще два месяца назад. Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказала народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Это недопустимое поведение. Я не могу терпеть такие отношения. Ни вербальные выпады друг против друга, ни Гео Лероса, ни Юрченко. Ни один, ни другой не имеют права так себя вести публично. Мы должны быть образцом общественной морали и так далее", – подчеркнула она.

Вместе с тем Верещук напомнила, что два месяца назад призвала Юрченко понести политическую ответственность. "Я призвала господина Юрченко сложить полномочия. Это была бы та часть политической ответственности, которую он должен понести за то, что и его помощник, и он лично так поступили", – сказала нардеп.

"Но он считает, что имеет право приходить, имеет право участвовать в заседаниях", – отметила она.

Отвечая на вопрос, может ли Юрченко использовать свое положение народного депутата в собственных интересах, Верещук заверила: "Нет, не может. Поверьте, он сейчас настолько под лупой и настолько подвержен обструкции".

Как писал OBOZREVATEL, 5 ноября в Верховной Раде Украины произошла драка двух нардепов. Гео Лерос напал на Александра Юрченко в коридоре – якобы повалил его на пол и избил ногами.