Верещук уличили в плагиате видео полета с зонтом над Киевом. Видео

Алексей Титофф Политика 12:16, 5.09.2020 Обновлено: 12:26, 5.09.2020

Нардеп Верховной Рады 8-го созыва Борислав Береза указал на возможный плагиат рекламного ролика кандидата в мэры от "Слуги народа" Ирины Верещук.

Об этом он написал в Facebook, опубликовав соответствующе видео.

"Выяснилось, что не только Квартал-95 ворует шутки у Дизель-шоу, но и "слуги" крадут идеи и образы у британских рекламистов. Не удивлен. Интересно, а у кого они украдут предвыборную программу на местные выборы?" – отметил в соцсети Береза.

На записи показана девочка в желтом плаще с зеленым зонтиком, которая летала над пляжем. Такой образ очень похож на рекламное видео Верещук, где политик в аналогичном образе "летала" на мостом в Киеве.

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