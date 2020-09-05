Верещук уличили в плагиате видео полета с зонтом над Киевом. Видео
Нардеп Верховной Рады 8-го созыва Борислав Береза указал на возможный плагиат рекламного ролика кандидата в мэры от "Слуги народа" Ирины Верещук.
Об этом он написал в Facebook, опубликовав соответствующе видео.
"Выяснилось, что не только Квартал-95 ворует шутки у Дизель-шоу, но и "слуги" крадут идеи и образы у британских рекламистов. Не удивлен. Интересно, а у кого они украдут предвыборную программу на местные выборы?" – отметил в соцсети Береза.
На записи показана девочка в желтом плаще с зеленым зонтиком, которая летала над пляжем. Такой образ очень похож на рекламное видео Верещук, где политик в аналогичном образе "летала" на мостом в Киеве.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кандидата в мэры Киева, народного депутата партии "Слуга народа" Ирину Верещук потролили в сети из-за съемок рекламного ролика для избирательной кампании.
Также нардеп " Ирина Верещук стала героем мемов после слива видео со съемок ее рекламного ролика с зеленым зонтиком.
Ранее кандидат в мэры Киева Ирина Верещук не смогла показать, где находится район Приорка в столице.
Кроме того, украинский журналист Денис Казанский уличил Ирину Верещук в плагиате.