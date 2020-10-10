Верещук рассказала о доступной и посильной ипотеке для украинской молодежи

Оставить молодежь в Украине можно с помощью доступной ипотеки – 10% первый взнос и 4% на ежегодные выплаты.

Об этом в эфире OBOZREVATEL.TV сказала народный депутат от "Слуги народа" и кандидат на должность городского головы Киева Ирина Верещук. По ее словам, это вполне посильная задача и территориальные общины могут помочь в ее реализации.

"Я уже неоднократно предлагала идею доступной ипотеки: 10% на первый взнос и 4% ежегодная выплата. Такие выплаты были бы вполне посильными для молодежи, она оставалась бы в Украине, создавались бы семьи, у которых было бы свое жилье. Это же самое главное, что нужно молодым семьям в каждом регионе", – заверила политик.

По словам Верещук, молодежь является движущей силой в Украине, поскольку это налогоплательщики, люди, которые рожают детей, берут кредиты и тем самым в том числе наполняют Пенсионный фонд. Однако территориальные общины тоже могут присоединиться к решению ипотечных проблем.

"Я, как вероятный будущий мэр, понимаю, что не все может Кабмин, можно и на месте решить немало проблем. Харьков строит муниципальное жилье, а Киев – нет. Поэтому надо смотреть, какие программы можно положить на плечи местной общины", – предложила Верещук.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно народный депутат и кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук назвала возможности мобильного приложения "Дія" глотком свежего воздуха и отметила качественное отличие работы Министерства цифровой трансформации.