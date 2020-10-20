Верещук раскрыла детали о поездке "слуг" на Донбасс
Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заверила, что ее коллеги по фракции оплатят поездку на Донбасс за свой счет.
Кроме того, в комментарии УНН она отметила, что многие парламентарии ранее были волонтерами, поэтому на передовую поедут не с пустыми руками.
"У нас много людей согласились. Будут добираться за свой счет, государство не будет нести расходы на питание и передвижение", – сказала Верещук.
Что касается лично политика, то она в этот раз не сможет присоединиться к другим нардепам в силу "определенных обстоятельств".
"Хотя считаю, что мой комитет нацбезопасности, обороны и разведки должен быть там в полном составе. 25 октября выборы, я не могу оставить коллектив, штаб, а главное – не могу оставить киевлян", – добавила кандидат в мэры Киева.
Как сообщал OBOZREVATEL:
председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что в составе делегации нардепов 21 октября на Донбасс отправятся 120 представителей монобольшинства.
Визит "слуг народа" на Донбасс подтвердил и президент Владимир Зеленский во время ежегодного послания в Верховную Раду.
В ходе поездки парламентарии будут общаться с военными, представителями ОБСЕ, местным населением и останутся на ночлег на позициях ВСУ.