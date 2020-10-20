Верещук раскрыла детали о поездке "слуг" на Донбасс

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Политика
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Ирина Верещук рассказала подробности о поездке нардепов от Слуги народа на Донбасс

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заверила, что ее коллеги по фракции оплатят поездку на Донбасс за свой счет.

Кроме того, в комментарии УНН она отметила, что многие парламентарии ранее были волонтерами, поэтому на передовую поедут не с пустыми руками.

"У нас много людей согласились. Будут добираться за свой счет, государство не будет нести расходы на питание и передвижение", – сказала Верещук.

Что касается лично политика, то она в этот раз не сможет присоединиться к другим нардепам в силу "определенных обстоятельств".

"Хотя считаю, что мой комитет нацбезопасности, обороны и разведки должен быть там в полном составе. 25 октября выборы, я не могу оставить коллектив, штаб, а главное – не могу оставить киевлян", – добавила кандидат в мэры Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что в составе делегации нардепов 21 октября на Донбасс отправятся 120 представителей монобольшинства.

  • Визит "слуг народа" на Донбасс подтвердил и президент Владимир Зеленский во время ежегодного послания в Верховную Раду.

  • В ходе поездки парламентарии будут общаться с военными, представителями ОБСЕ, местным населением и останутся на ночлег на позициях ВСУ.

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