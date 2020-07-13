Верещук объяснила, почему "слуги" повторно криминализировали пьяное вождение

Народная депутатка от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, почему парламент повторно криминализировал совершение ДТП в пьяном виде. По её словам, эта мера не может решить окончательно решить проблему таких водителей, но все увидели, к чему привела декриминализация.

В комментарии OBOZREVATEL Ирина Верещук отметила, что законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" был принят только в первом чтении и может быть откорректирован.

Тем не менее, она отметила, что депутаты поддержали декриминализацию пьяного вождения, так как инициаторы закона – Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности во главе с Денисом Монастырским – настаивали на том, что это непродуктивная мера. Однако после смертельного ДТП на Старообуховской трассе все "увидели к чему оно приводит".

"Собственно, инициаторы – комитет Монастырского – настаивали на том, что это непродуктивная мера. Если мы криминализируем, то это не помогает, надо поднимать штрафы. Ну, увидели к чему оно приводит", – отметила она.

Однако по мнению Верещук, криминализация в полной мере не может решить вопрос с такими водителями.

"Хотя я считаю, что данному лицу, потому что человеком назвать трудно, совершенно безразлично – была бы криминализирована эта статья или нет. Потому что он уже сидел и снова совершил преступление на дороге. То что это было уголовное преступление, то что он отсидел – это все не произвело на него никакого впечатления. И действительно, только то, что статья будет криминализирована, не решает вопроса по существу. Сегодня Антон Геращенко метко заметил, что как показывает статистика, то когда такое преступление в уголовном кодексе предусмотрено, то люди сидят меньше заявленного срока. Это не решало вопроса по существу", – заявила она.

Также Верещук отметила, что с новым законом будут увеличены штрафы и за другие нарушения ПДД.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении за основу законопроект, который ужесточит ответственность за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.