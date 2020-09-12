Верещук объяснила падение рейтинга "Слуги народа"

Падение рейтинга партии "Слуга народа" является "естественным процессом".

Об этом заявила народный депутат и кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук в интервью изданию "Гордон".

"Я бы говорила не о падении доверия к власти. Люди не стали меньше доверять, люди стали менее довольны властью. Конечно, ошибки у власти были, но я не думаю, что их было много или что они были фатальными", – сказала она.

Верещук отметила, что недовольство властью порождает отсутствие быстрых результатов, "но быстрые перемены к лучшему не всегда объективно возможны".

"На все это наложился еще и коронакризис, который, кстати, меняет экономический и политический ландшафт во всем мире, меняет не в лучшую сторону", – добавила Верещук.

Как писал OBOZREVATEL, партия "Слуга народа" остается лидером электоральных симпатий украинцев, несмотря на то, что ее рейтинг падает. Если в начале года политсила президента могла претендовать на 45% избирателей, то теперь этот показатель уже меньше 30%.

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