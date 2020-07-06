Верещук вслед за российской пропагандой повторила фейк о поздравлении Порошенко Путина

Нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что пятый президент Петр Порошенко якобы поздравил главу России Владимира Путина с днем ​​РФ в 2014 году.

Об этом политик сказала в эфире "Свободы слова" 6 июля. Порошенко в свою очередь заявил, что информация не соответствует действительности (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Мы между собой не можем договориться: является ли Путин врагом, или можно, как господин Порошенко, например, 12 июня [2014 года] поздравлял с днем ​​России, когда уже был Славянск, Краматорск и так далее", – сказала Верещук.

Порошенко заявил, что политик врет. Верещук попросила его забрать свои слова. Нардеп монобольшинства ответила, что абсолютно уверена в своих словах и их легко можно проверить.

Ведущий программы добавил, что обвинения Верещук – серьезное, а Россия заинтересована в такой информации для дестабилизации ситуации в Украине.

Лидер "ЕС" при этому указал на сообщение с сайта президента за 2014 год, в котором указано, что "Порошенко выразил решительный протест Путину через танки". Он обратил внимание, что информацию о поздравлении Путина опубликовали российские пропагандисты. Она появилась на сайте Кремля 12 июня.

Верещук сообщила, что она эту информацию нашла "во многих источниках".

Бывший пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко отреагировал на заявление в Facebook. Он написал, что "Верещук – это просто находка для российской пропаганды".

Сообщение бывшего пресс-секретаря Порошенко в 2014 году. Скриншот страницы в Facebook

Facebook / Святослав Цеголко

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ирина Верещук высказала мнение о том, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского нужна обоим президентам.