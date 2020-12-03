Верещук о венгерско-украинском скандале из-за гимна: мы должны были противодействовать раньше

Народный депутат Ирина Верещук, комментируя недавний инцидент с пением венгерского гимна местными депутатами на Закарпатье и проведенными в связи с этим обысками Службой безопасности Украины, заявила, что притеснений в адрес венгерской общины нет.

Как она написала на своей странице в Facebook, вместе с тем определенные признаки венгерского сепаратизма все же есть.

"В принципе, все более-менее типично и не в первый раз. Но попробуем разобраться по существу: есть ли определенные признаки сепаратизма? Да, есть. Но не будем здесь углубляться в детали. Есть ли реальные притеснения в адрес венгерской общины? На мой взгляд, нет", – написала она.

По убеждению нардепа, время от времени, возникают такие ситуации и напряжение в двусторонних отношениях, потому что это нужно определенным политическим силам за пределами Украины.

"Возможно ли, чтобы Венгрия забрала у нас часть нашей территории? Абсолютно невозможно, и руководство Венгрии это прекрасно понимает. Этого просто никогда не будет. Свою землю мы никому не отдадим", – отметила она.

По ее словам, действия чиновников Венгрии, которые сегодня обращаются к НАТО, хотят применить свои инструменты давления, являются несколько недружественными по отношению к Украине.

"Они должны были бы все-таки задуматься, как они выглядят в свете тех событий, которые сегодня есть, как они выглядят по отношению к Украине и к нашим европейским стремлениям, проатлантическим, – сказала Верещук, и выразила надежду, что перезагруженный Европарламент, перезагруженные органы быстро разберутся и быстро примут решения, которые будут на пользу Украине.

"Ведь мы здесь не виновны в ситуации, мы ее не вызывали. Мы лишь можем быть виновными в том, что ни противодействовали раньше (а это надо было делать раньше, когда такие проявления, очевидно, были), когда на местных выборах откровенно агитировали за Партию венгров Украины и так далее. Эти вещи нужно очень-очень тонко чувствовать и – главное – прекращать, чтобы мы потом не было огромной проблемы уже с страной-членом НАТО", – отметила нардеп.

Также Верещук посоветовала всем сторонам вести себя политкорректно.

"Нашим силовикам – работать с уважением к нашей венгерской общине, учитывать чувствительные моменты. Нашим гражданам венгерского происхождения – избегать действий, которые могут выглядеть как неуважение к территориальной целостности Украины, ибо в конце концов, много плохих вещей начинается с неуважения и много хороших вещей начинается с уважения", – написала она.

Ирина Верещук / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, новоизбранные депутаты Сюртовской ОТГ на Закарпатье после принятия присяги исполнили гимн Венгрии. Позже венгры Закарпатья объяснили, почему украинские депутаты спели гимн чужой страны.

В то же время Служба безопасности Украины начала проверку действий депутатов закарпатской ОТГ, которые спели гимн Венгрии во время принятия присяги на наличие состава преступления.