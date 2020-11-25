Верещук о реформе СБУ Служба нуждается в "самоочищении от бизнесменов в погонах"

"Дело не в реформе, а в способности к самоочищению" – об этом заявила народный депутат Ирина Верещук, Председатель подкомитета государственной безопасности и обороны Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки при обсуждении вопросов по реформе СБУ 20 ноября.

Напомним, что в парламенте рассматривается законопроект 3196-д, который вызвал острую дискуссию в политических кругах и в экспертной среде.

Инициатор законопроекта Марьяна Безуглая, комментируя реформу, считает, что Спецслужба не должна заниматься расследованием экономических преступлений, коррупции, организованной преступностью, фактически кардинально уменьшает правоохранительные функции СБУ. Зато создается большая контрразведка, которая будет противодействовать угрозам государственной безопасности от других стран и групп. Марьяна Безуглая отмечает, что Служба должна действовать на опережение и не допускать присутствия в стране стратегических компаний с российским капиталом или медиаплощадок, аффилированных с государством-агрессором.

По мнению Марьяны Безуглой, кроме уменьшения правоохранительных функций, принятие пакета законов о СБУ позволит сократить численность состава из 30 тыс. человек до 17 тыс. Ведь сейчас фактически служба имеет много штабистов. В то же время ей нужно наращивать оперативные способности, специалистов, которые будут действовать "на земле", а не в киевских кабинетах центрального управления. Также вводится принцип гражданско-демократического контроля. когда создается соответствующий парламентский комитет для контроля за деятельностью СБУ. Таким образом, СБУ будет перестроено в настоящую спецслужбу с другими подходами к определению своей эффективности, к работе на опережение, с мощной информационно-аналитической составляющей, системой поддержки принятия решений для руководства державы, не дублируя функции правоохранительных органов – отмечает Марьяна Безуглая.

Противоположных взглядов на реформу придерживается действующий председатель Службы Иван Баканов. По его мнению такая "реформа" безопасности не имеет ничего общего со стандартами ведущих спецслужб НАТО и ЕС и это скорее напоминает попытку ослабить государство и Президента.

Иван Баканов считает, что вопрос реформы СБУ стал слишком политизированным. По его словам, на этот процесс пытаются также влиять и враждебные спецслужбы. Подорвать доверие ко всему сектору безопасности и обороны еще на этапе реформы, а заодно и боеспособность военных – тоже спецоперация. Участникам дискуссии нужно это понимать и уметь вовремя остановиться, в том числе и в публичном обсуждении некоторых норм. Глава службы уверен, что безопасность дает только сила и сегодня Украина не может себе позволить быть слабой.

"Опасен подход, который полностью ликвидирует систему борьбы с оргпреступностью в Украине. Не может быть монополии на борьбу с коррупцией и организованной преступностью. Поэтому следует ввести альтернативную подследственность коррупционных преступлений и противодействия ОПГ, что создаст здоровую конкуренцию между правоохранительными органами", – отмечает Иван Баканов.

В свою очередь народный депутат Ирина Верещук считает, что заинтересованные в реформе стороны разделились на два лагеря относительно видения того, какой именно должна быть реформа:

Реформаторы считают, что Служба неэффективна, коррумпирована, имеет раздутый штат и ряд несвойственных функций. С главного: они хотят существенно сократить численность личного состава, забрать у Службы следствие, борьбу с коррупцией, экономической преступностью, оргпреступностью.

Консерваторы не хотят по сути ничего менять, по крайней мере делать это быстро. Они считают, что предложенная в законопроекте реформа ослабит спецслужбу, а это плохо отразится на национальной безопасности страны.

По словам Ирины Верещук, каждая из сторон права: консерваторы наверняка правы, что реформу спецслужбы в воюющей стране нужно проводить осторожно, чтобы никоим образом не навредить национальной безопасности. Однако и реформаторы правы, потому что в Службе есть и коррупция, и раздутые штаты, и не совсем свойственные функции – добавляет Ирина Верещук.

Однако, изначально проблема не в плохих законах. Служба могла бы быть вполне эффективной и при действующих законах – считает Ирина Верещук

Проблема Службы в том, что там работают много бизнесменов в погонах. Они занимаются бизнесом, а не контрразведкой. А это снижает эффективность Службы, деморализует честных и профессиональных офицеров, дискредитирует спецслужбу в глазах общества. Можно принимать какие угодно хорошие законы и проводить реформы. Но это мало что даст, пока Служба не пройдет определенную степень очистки и самоочищения от бизнесменов в погонах. А это зависит не от законов, а от политической воли руководства государства и СБУ.

В Службе достаточно честных, энергичных и профессиональных людей. Но им надо дать надежду, что СБУ будет другой – подытожила Ирина Верещук.

СБУ должна пройти определенную степень очистки от бизнесменов в погонах Facebook Ирины Верещук