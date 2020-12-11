Верещук о конфликте с Венгрией: Украина не должна допускать неуважение к суверенитету
Украина должна защищать права украинских граждан венгерского происхождения и не допускать неуважения к терориториальнои целостности нашего государства.
Об этом 9 декабря заявила народный депутат Ирина Верещук на заседании рабочей группы по противодействию гибридным угрозам в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины. По словам политика, Венгрия является нашим важным соседом и партнером на пути в ЕС и НАТО.
"Вместе с тем, никто не имеет права вмешиваться в наши внутренние дела. Защита всех прав, включая языковые, образовательные и культурные права украинских граждан венгерского происхождения является прерогативой исключительно государства Украина, а не Венгрии", – сказала Верещук.
Подводя итоги встречи, она подчеркнула, что Украина не должна допускать неуважение к суверенитету и территориальной целостности со стороны кого бы то ни было и должна вести корректную, жесткую политику в отношениях с венгерской общиной Закарпатья.
По информации от представителей внешней разведки и СБУ имеют место не единичные данные о "российском следе" в провокации напряжения в Закарпатье. Случаи вмешательства при участии пророссийских сил фиксируются с 2017 года.
Как отметили представители спецслужб, интересным является тот факт, что информационные диверсии происходят со стороны Венгрии и со стороны РФ почти синхронно. На это указывают открытые уголовные производства. Между тем раздувания фейков о якобы притеснениях национального меньшинства венгров является элементом гибридной войны со стороны России.
Они также добавили, что есть все имеющиеся признаки того, что РФ просто использует Закарпатье, как инструмент дестабилизации в Украине и искусственного напряжения украинско-венгерских отношений.
Похожее мнение высказал общественный деятель Александр Данилюк.
"Наличие венгерского меньшинства – это конфликтоген, который используется РФ для ухудшения украинско-венгерских отношений", – отметил он.
Юрист Анна Маляр со своей стороны отметила, что Венгрия пытается влиять на внутреннюю и внешнюю политику Украины уже не первый год.
"За последнее десятилетие около 150 тысяч украинцев получили венгерские паспорта. И это даже больше, чем количество венгров, проживающих на Закарпатье. Итак, наши трудовые ресурсы вытекают заграницу", – отметила она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в день голосования на местных выборах в Украине 25 октября венгерская сторона прибегла к прямой агитации за партию "Общество венгерской культуры Закарпатья".
Пост в поддержку партии написал в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Поэтому Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, которому вручили ноту протеста. Кроме того, страна запретила въезд двум венгерским чиновникам, одним из которых является секретарь канцелярии премьер-министра.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам из-за вмешательства в местные выборы было "жалким и чушью". Кроме того, он начал шантажировать Украину вопросом НАТО.
В Европейском Союзе отметили, что их позиция относительно сотрудничества с Украиной не изменится через дипломатические споры между Киевом и Будапештом, которые они должны решить самостоятельно.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на то, что Венгрия нагло подтвердила свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины, Киев настроен на конструктив в отношениях с Будапештом.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, мол, в НАТО надеются, что Украина и Венгрия найдут решение конфликта, который возник после того, как депутаты на Закарпатье выполнили венгерский гимн.