Послала Тищенко на х*й, он встал и пошел, – Верещук

Нардеп от "Слуги народа" и кандидат в мэры Киева Ирина Верещук рассказала о словесной перепалке со своим коллегой по фракции Николаем Тищенко, в ходе которой она применила нецензурную лексику.

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман депутат рассказала, что в их конфликт даже был вынужден вмешаться президент.

"Действительно, у нас были страсти, были дискуссии, если это можно так назвать. Причем с обсценной лексикой... Я пыталась доказать [свою позицию], употребляя – в чем каюсь, конечно же, – нецензурные слова, потому что уже действительно в какой-то определенный момент на какую-то секунду сдали нервы", – сказала Верещук.

Она объяснила, что основное разногласие касалось списка "Слуги народа" на выборах в Киевсовет. Верещук настаивала, чтобы кандидатами были профессионалы с хорошей репутацией.

"Это должны быть люди, которые не заангажированы в процессах в Киеве (схемах с землей, договорняках), [а также не] застройщики, сват, брат, кум, крестный сын, отец, дочь… У Коли Тищенко, к сожалению, другая позиция. Он понимает Киевсовет как "людей, которые должны быть лояльны кому-то лично": например, ему или еще кому-то", – сказала народный депутат.

По ее словам, когда дискуссия дошла до Зеленского, он принял ее сторону. "Он говорит: "А зачем нам в Киевсовете люди, пускай даже медийные, узнаваемые, но не профессиональные? Они же должны работать. Ты понимаешь, что они должны там будут работать? И мне не надо поднимать трубку [и звонить им], чтобы что-то там решить"... Слава богу, я это услышала от президента и еще раз убедилась, что президент все правильно понимает", – сказала Верещук.

Журналистка уточнила, правда ли, что Верещук во время одной из перепалок "послала Тищенко на х..й".

"О боже! Это можно будет запикать? Да, [правда]. Вспомнила армию, вспомнила, что это очень быстрый путь как бы [объяснить], чтобы дошло. Потому что если я долго буду объяснять, искать вербальные формы, которые будут длинные, но безрезультатные, по-моему, не дойдет. Просто могу уже об этом говорить, потому что это было практически публично", – сказала Верещук.

По ее словам, Тищенко в ответ на это "встал и пошел".

"Что он мог сказать? Пошел. Встал и пошел. Мне тяжело возразить, когда я уверена в своей правоте и точно знаю, куда кому идти, показывая направление", – ответила политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в прямом эфире между Верещук и народным депутатом от "Европейской солидарности" Ириной Геращенко произошла перепалка из-за ролика кандидатки в мэры с зонтиком.