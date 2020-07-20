Верещук – о досрочных выборах в Раду: "Слуга народа" уже не наберет столько голосов

Кирилл Лютый Политика 22:07, 20.07.2020 Обновлено: 23:01, 20.07.2020

Партия "Слуга народа" в случае досрочных выборов в Верховную Раду не сможет показать такой результат, как летом 2019 года.

Такое мнение высказала нардеп Ирина Верещук в эфире телеканала "Украина 24".

"Если будут досрочные выборы, "Слуга народа" уже не наберет столько голосов. Причины объективные: рейтинги снижаются, мы идем на какие-то шаги, которые могут не поддерживать определенные группы – олигархические, финансово-промышленные", – заявила она.

По словам Верещук, партию не поддерживают крупные бизнесмены и медиа.

"Мы голосуем за законы, которые идут вразрез с пониманием того, как бы должно было происходить сотрудничество между олигархами и парламентом. Сейчас у нас нет своих телеканалов, медиаплатформ", – добавила она.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Комментировать
Политика

Смотрите также

За неделю на Донбассе ликвидировали 11 оккупантов, еще 14 ранили, – штаб ООС

"Слуга народа" отправит на выборы мэра Тернополя комика из шоу Зеленского, – СМИ

В Днепре проучили мужчину, жестоко избившего девушку в маршрутке. Фото

Зеленский предложил известному КВНщику баллотироваться в мэры Одессы, – СМИ

На Донбассе вспыхнули бои, есть убитые и много раненых, – ООС