Верещук – о досрочных выборах в Раду: "Слуга народа" уже не наберет столько голосов
Ирина Верещук.
Партия "Слуга народа" в случае досрочных выборов в Верховную Раду не сможет показать такой результат, как летом 2019 года.
Такое мнение высказала нардеп Ирина Верещук в эфире телеканала "Украина 24".
"Если будут досрочные выборы, "Слуга народа" уже не наберет столько голосов. Причины объективные: рейтинги снижаются, мы идем на какие-то шаги, которые могут не поддерживать определенные группы – олигархические, финансово-промышленные", – заявила она.
По словам Верещук, партию не поддерживают крупные бизнесмены и медиа.
"Мы голосуем за законы, которые идут вразрез с пониманием того, как бы должно было происходить сотрудничество между олигархами и парламентом. Сейчас у нас нет своих телеканалов, медиаплатформ", – добавила она.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Ирина Верещук, выдвинутая партией в кандидаты на пост городского головы столицы Украины, раскрыла свои преимущества на выборах.
В ходе праймериз она набрала больше голосов, чем Дубинский и Тищенко вместе взятые.
Зеленский назвал Верещук "самым умным и самым красивым" кандидатом, которые боролись за победу в праймериз.