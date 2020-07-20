Верещук – о досрочных выборах в Раду: "Слуга народа" уже не наберет столько голосов

Партия "Слуга народа" в случае досрочных выборов в Верховную Раду не сможет показать такой результат, как летом 2019 года.

Такое мнение высказала нардеп Ирина Верещук в эфире телеканала "Украина 24".

"Если будут досрочные выборы, "Слуга народа" уже не наберет столько голосов. Причины объективные: рейтинги снижаются, мы идем на какие-то шаги, которые могут не поддерживать определенные группы – олигархические, финансово-промышленные", – заявила она.

По словам Верещук, партию не поддерживают крупные бизнесмены и медиа.

"Мы голосуем за законы, которые идут вразрез с пониманием того, как бы должно было происходить сотрудничество между олигархами и парламентом. Сейчас у нас нет своих телеканалов, медиаплатформ", – добавила она.

Как ранее писал OBOZREVATEL: