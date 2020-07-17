Верещук идет в мэры Киева: в какие скандалы успела попасть кандидатка от 'Слуги народа'

На праймериз партии "Слуга народа", где участники выбирали кандидата на пост мэра Киева, победила Ирина Верщук. Нардеп обошла ближайших конкурентов по фракции Александра Дубинского и Николая Тищенко набрав 87 голосов.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Верещук "самым умным" и "симпатичным" кандидатом в мэры от "СН". При этом сама действующий нардеп уже успела попасть в несколько громких скандалов. Подробнее – читайте в OBOZREVATEL .

Немного биографии

Ирина Верещук родилась 30 ноября 1979 года в городе Рава-Русская Жолковского района Львовской области.

Первое образование получала в 1997 году в военном институте НУ Львовская политехника по специальности "международная информация". После окончания института 5 лет проходила службу на офицерских должностях в Вооруженных силах Украины.

Ирина Верещук имеет три высших образования NewsOne

Параллельно обучалась правоведению в ЛНУ им. И. Франко, после чего устроилась юристом в Рава-Русском городском совете, где проработала до 2008 года.

В 2010 году стала заместителем главы Жовковской РГА по гуманитарным вопросам и внешней политике. А к конце октября того же года была избрана мэром родного города Рава-Русская. Вероятно, ответственная должность побудила Верещук в 2011 году пойти в аспирантуру Львовского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

По уходу с поста мэра города по собственному желанию, Верещук возглавила Международный центр балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик и стала руководительницей МБФ Добро Тим.

С 2017 года является доцентом кафедры политологии НПУ им. Драгоманова.

На парламентских выборах 2019 года Верещук прошла в Верховную Раду IX созыва по списку партии "Слуга народа" под 29 номером. В парламенте стала членом Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны.

Отказ от НАТО, скандал с Геросом и фейки против Порошенко

Один из первых скандалов произошел когда Верещук занимала пост мэра Равы-Русской. В программе "Секретные материалы" на телеканале 1+1 от 15 июля. Журналисты показали сюжет с участием действующего мэра города Николаем Зинько, который рассказал, что город ему достался "не в лучшем состоянии", а сама Ирина ушла за месяца до очередных выборов якобы из-за земельного скандала.

"Случился большой скандал, речь о почти 400 земельных участков. И документацию разрабатывал родственник Ирины Верещук за сумму, которая была выше рыночной", – пояснил Зинько.

В парламент Верещук прошла от фракции "Слуга народа" "Радио Свобода"

Другие скандальные заявления и действия от Верещук появились уже совсем недавно, и за год ее парламентской деятельности их собралось не мало.

В сентябре 2019 года народный депутат, которая к тому же является председателем парламентского подкомитета по госбезопасности и обороне, заявила, что Украина должна пересмотреть свой подход к отношениям с НАТО и отказаться от идеи вступить в альянс.

Как аргумент Верещук приводила действие Финляндии в отношении НАТО: "Я всегда была сторонником Финляндии, которые объясняют, почему они не вступают в НАТО. Они могут себе это позволить институционально, у них есть прекрасные программы, которые действуют с НАТО. Они, наверное, глубже интегрированы в НАТО, чем некоторые страны НАТО, например, Венгрия или Австрия. Но они говорят: мы даже в Конституцию это не будем записывать, нам не нужны проблемы с Россией".

"Мы уже имели проблемы, потеряли территорию и самое главное – людей. Мы знаем, кто и что есть РФ – никаких иллюзий. Мы не хотим вступать в НАТО, если это станет конфликтогеном с Россией", – заявляла "слуга народа".

В декабре 2019 года произошла перепалка между Верещук и ее коллегой Гео Леросом во время переписки во внутреннем чате фракции "Слуги народа". Тогда Ирина пожурила Лероса за мат и потребовала извинений, но нардеп отказался. В итоге за Верещук заступился еще один "слуга народа" Максим Бужанский, который подрался с Леросом прямо в зале заседаний парламента.

2 мая 2020 года Верещук оскандалилась с постом в Facebook, в котором открыто призвала попросить пост прощения у погибших в Доме профсоюзов во время событий в Одессе 2014 года.

Верещук попросила прощения у погибших в Одессе 2 мая 2014 года Скрин Facebook Ирины Верещук

Отличилась кандидат в мэры Киева и в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко, когда в прямом эфире одного из ток-шоу обвинила его в том, что он якобы приветствовал президента РФ Владимира Путина с Днем России в 2014 году.

Доказательством послужили тогдашние публикации СМИ, которые ссылались на слова пресс-секретаря российского главы Дмитрия Пескова.

В свою очередь Порошенко обвинил народную депутатку во лжи.

При этом, спустя несколько дней информацию о поздравлении Путина со стороны Порошенко опроверг сам Песков.

Квартиры, земельные участки и наличка

В своей декларации за 2019 год Верещук указала квартиру в городе Бровары (37 кв. м.), которая находится в совместной собственности, и Рава-Русской (38,6 кв. м). В совместной собственности указаны еще две квартиры во Львове площадью 53,2 и 45,5 кв. м. соответственно.

Нардеп владеет тремя земельными участками во Львовской области в городах Рава-Русская и Сопошин, общей площадью 22 тыс. кв. м.

Ездит Верещук на Тoyota Сamry 2018 года выпуска стоимостью 800 тыс. грн.

Наличными задекларировано 130 тыс. грн и 15 тыс. долл.