Венок на могилу отца Порошенко от Офиса Зеленского привезли через 4 часа после похорон. Фото
Офис президента передал венок на могилу отца Порошенко
Венок от Офиса президента Украины Владимира Зеленского на могилу Алексея Порошенко, отца пятого главы страны Петра Порошенко, поставили уже после церемонии прощания.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-советник Петра Порошенко Юрий Бирюков. Он также поделился фотографиями венка.
Как утверждает Бирюков, двое мужчин принесли искусственные цветы на могилу спустя 4 часа после похорон.
"На кладбище приехала машина, и два человека весьма характерной внешности с весьма характерными барсетками скромно поставили к общей массе цветов и венков еще один венок", – написал бывший советник Порошенко.
Венок на могилу отца Порошенко от Офиса Зеленского привезли через 4 часа после похорон. Фото Facebook / Юрий Бирюков
Как видно на фото, на ленточке есть надпись: "От Офиса президента Украины".
Венок на могилу отца Порошенко от Офиса Зеленского привезли через 4 часа после похорон. Фото Facebook / Юрий Бирюков
Панихида по Алексеею Порошенко состоялась в Свято-Михайловском монастыре 19 июня.
Венок на могилу отца Порошенко от Офиса Зеленского привезли через 4 часа после похорон. Фото
Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти отца Порошенко стало известно 16 июня – у него случился инсульт.
Алексей Порошенко – Герой Украины, общественный и политический деятель, заслуженный работник сельского хозяйства. 11 июня 2020-го ему исполнилось 84 года.