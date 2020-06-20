Венок от Офиса президента Украины Владимира Зеленского на могилу Алексея Порошенко, отца пятого главы страны Петра Порошенко, поставили уже после церемонии прощания.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-советник Петра Порошенко Юрий Бирюков. Он также поделился фотографиями венка.

Как утверждает Бирюков, двое мужчин принесли искусственные цветы на могилу спустя 4 часа после похорон.

"На кладбище приехала машина, и два человека весьма характерной внешности с весьма характерными барсетками скромно поставили к общей массе цветов и венков еще один венок", – написал бывший советник Порошенко.

Венок на могилу отца Порошенко от Офиса Зеленского привезли через 4 часа после похорон. Фото Facebook / Юрий Бирюков

Как видно на фото, на ленточке есть надпись: "От Офиса президента Украины".

Венок на могилу отца Порошенко от Офиса Зеленского привезли через 4 часа после похорон. Фото Facebook / Юрий Бирюков

Панихида по Алексеею Порошенко состоялась в Свято-Михайловском монастыре 19 июня.

Венок на могилу отца Порошенко от Офиса Зеленского привезли через 4 часа после похорон. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти отца Порошенко стало известно 16 июня – у него случился инсульт.

Алексей Порошенко – Герой Украины, общественный и политический деятель, заслуженный работник сельского хозяйства. 11 июня 2020-го ему исполнилось 84 года.