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Венгры Румынии пожаловались на Украину в ООН

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Венгерские политические партии и организации Румынии подписали совместное заявление в защиту прав меньшинств, которую подали в Организацию Объединенных Наций.

В частности, в нем говорится о притеснениях закарпатских венгров. Документ был обнародован 24 октября, передает Mukachevo.net.

"Поскольку теперь в Украине не только лишают представителей закарпатских меньшинств их прав, но и преследуют венгров, следует напомнить о статье 2 Декларации ООН о ликвидации дискриминации. Просим предупредить Украину, согласно уставу ООН, чтобы она несла ответственность за принятого ею документа", - отмечается в нем.

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Заявление подписали представители Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ), Венгерской Народной партии Трансильвании (EMNP), Венгерской гражданской партии (MPP), а также представители венгерской национального совета (EMNT) и Секейского национального совета (SZNC).

Встреча партий и организаций состоялась 24 октября в Коложваре (Румыния) за участие Каталин Сили, уполномоченного госсекретаря премьер-министра Венгрии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предложил Украине заключить соглашение по защите национальных меньшинств.

Место
Румыния
Объект
ООН
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Chorna Marusia
Chorna Marusia
Ждём заявление венгров Сатурна.
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Гебня не унимается. Токо до сраки это все. Все равно раске педераске пизнес
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Бандер никто не любит
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Dmitryk Aleksandr,так почему же ты, пидарок лахтинский, не назвался Никто?
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