Венгрию заподозрили в "тихой" оккупации Украины

Венгрия начинает программу финансовой поддержки для представителей венгерского меньшинства по выкупу земель сельскохозяйственного значения.

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский блогер Тимофей Гольц. Он отметил, что средства с бюджета страны будут проходить через фонд имени Габора Бетлена и министерство аграрной политики Венгрии.

"Беспокойство украинских чиновников, которые умеют анализировать, принимать и реализовывать решения, должен вызывать тот факт, что Венгрия начинает программу финансовой помощи представителям венгерского меньшинства Украины в вопросе выкупа земель сельскохозяйственного назначения. Средства из венгерского бюджета будут проходить через фонд имени Габора Бетлена, а также через министерство аграрной политики Венгрии", – подчеркнул он.

Блогер подчеркнул, что выкупленные земли будут маскировать под разными проектами в сфере сельского хозяйства или перерабатывающей промышленности (насаждение фруктовых садов, строительство перерабатывающих заводов).

Также он обратил внимание, что такие намерения Венгрии выгодны и России.

"Такие "ведущие" сайты российской пропаганды, как odnarodyna.org, news-front.info и другие в едином режиме времени выкладывают положительные материалы об усилении позиций Венгрии в Закарпатье. Конечно, в проигрышном для Украины ракурсе. В выгодном для Венгрии формате. Кстати, венгры вкладывают немало средств и в информационное сопровождение своих проектов в информационном пространстве Украины", – подчеркнул Гольц.

Он считает, что украинская реакция на это должна быть жесткой.

Кроме того, блогер отметил, что Будапешт усиливает армию и наращивает силы на границе с Румынией: "Закупает 16 многофункциональных вертолеты Н22М и 20 единиц Н145М, 44 единицы танков "Leopard 2A7+", и 24 САУ РzН2000 калибра 155 мм (немецкого производства), увеличил денежное обеспечение военнослужащим на 10%, а также сделал дополнительные затраты на развертывание подразделений на границе с Румынией. То есть, начинает уже бряцать оружием".

Facebook Тимофея Гольца

Facebook Тимофея Гольца

Ранее OBOZREVATEL писал, что создание новых объединенных районов в Закарпатской области превратилось в очередной национальный скандал. Поводом стало появление новой территориально-административной единицы – Береговской, где сосредоточена значительная часть украинских венгров.

В народе негласно район назвали "венгерским" и считают, что такое решение может создать угрозу территориальной целостности Украины.